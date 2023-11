MotoGP, Boscoscuro boccia Aldeguer-VR46: “Sarebbe un errore”

Luca Marini è destinato a trasferirsi nel team Repsol Honda, andando a sostituire un campionissimo come Marc Marquez e lasciando libera la Ducati del team VR46. Ovviamente, la sua attuale sella fa gola a non pochi piloti. Innanzitutto a Fabio Di Giannantonio, che non ha una sistemazione per il 2024 e che a sua volta sperava di firmare con HRC prima che il fratello di Valentino Rossi avesse la meglio. Un altro al quale non dispiacerebbe salire sulla Desmosedici GP è Fermin Aldeguer.

MotoGP, Aldeguer-VR46: il pensiero di Boscoscuro

Il 18enne di Murcia è tra i migliori talenti della Moto2 e ha un contratto con il team SpeedUp anche per il 2024. Negli ultimi gran premi è stato particolarmente competitivo: terzo in Indonesia e in Australia, vincitore in Thailandia e in Malesia. Ha iniziato bene anche in Qatar, conquistando il miglior tempo nella FP1.

Durante la sessione a Lusail, i microfoni di Sky Sport MotoGP hanno raggiunto Luca Boscoscuro per commentare i rumors che riguardano il suo pilota: “I contratti sono blindati, la data per pagare la penale è scaduta da due mesi. Logico che vedendo una Ducati libera, Fermin vorrebbe andarci, perché alla fine ti ingolosisci. Però penso che sarebbe un errore. Vero che Quartararo era andato benissimo il primo anno in MotoGP, però un pilota come lui – che secondo me dovrebbe vincere un Mondiale – non vorrei facesse lo stesso errore di Raul Fernandez o altri che hanno cambiato categoria con il potenziale di vincere dei campionati e non ne hanno vinto neanche uno“.

Il patron del team SpeedUp consiglia ad Aldeguer di avere pazienza, di aspettare almeno un anno prima di fare il salto in MotoGP. A suo avviso, dovrebbe prima cercare di vincere il titolo nella categoria intermedia. È ancora molto giovane e solo recentemente ha trovato una certa continuità di risultati. Normale che faccia gola salire sulla Ducati del team VR46, però non è folle il ragionamento di Boscoscuro: c’è sempre il rischio di non essere abbastanza pronti e di bruciarsi. Vedremo quale sarà la scelta del pilota spagnolo.

Foto: Team SpeedUp