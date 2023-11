Moto2 Qatar, Prove 3: turbo Aldeguer non si batte, Vietti a terra

Ha scritto ieri il nuovo record assoluto per la Moto2, oggi lo lima ancora. Fermin Aldeguer decisamente in stato di grazia al Lusail International Circuit, è lui il riferimento anche per la successiva sessione di qualifiche. Pedro Acosta non spicca, ma si prende agevolmente il passaggio alla Q2, faticano invece i nostri. Solo Tony Arbolino riesce ad afferrare l’ultimo posto utile per il turno determinante, gli altri invece rimangono lontani. Ecco com’è andato l’ultimo turno di libere di categoria in Qatar.

Si riparte da quanto fatto ieri, con un Aldeguer che ha già messo il turbo (tempi e cronaca). Piloti tutti pronti per entrare in pista, ma vengono subito fermati dai commissari all’uscita della pit lane e rispediti ai rispettivi box. C’è un problema tecnico con gli strumenti per registrare i tempi, ma è questione di pochi minuti e la Moto2 scatta poi senza altre difficoltà. A differenza della Moto3, è più difficile vedere qualche miglioramento a livello di tempi e quindi di classifica combinata. Meglio detto, dobbiamo aspettare gli ultimi minuti, quando cioè si definisce chi andrà direttamente al secondo turno di qualifiche. Non arrivano buone notizie per i nostri portacolori, che non si migliorano abbastanza e rimangono tutti fuori dalle prime 14 posizioni! Anzi, non tutti: un ultimo tentativo permette ad Arbolino di risalire e di prendersi l’ultimo posto utile per accedere alla Q2 diretta. Per Celestino Vietti invece registriamo una scivolata alla curva 10, senza conseguenze fa sufficiente per non permettergli di migliorare. Altro turno senza acuti per il neo campione Moto2 Pedro Acosta, che si tiene però sempre nella zona “giusta”.

