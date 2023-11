Moto3 Qatar, Prove 3: solo Fenati in Q2, scivola Nepa

Si chiude il turno determinante per chi accede direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Svetta Deniz Oncu, che sul finale ritorna al comando, nessun problema per il leader Moto3 Jaume Masia che accede agevolmente alla Q2, così come tutti gli altri protagonisti (almeno matematicamente) per il titolo 2023. Per quanto riguarda i nostri portacolori invece non arrivano buone notizie: un solo italiano va avanti, ovvero Romano Fenati (tallonato da un velocissimo Vicente Perez), mentre Matteo Bertelle si vede cancellare l’ultimo giro valido per limiti di pista. Stefano Nepa invece incappa in una sfortunata scivolata nella prima parte del turno: pilota ok, ma non riesce più a migliorarsi. Ecco com’è andata al Lusail International Circuit.

Moto3 Prove 3

Si riparte dai tempi della seconda sessione del venerdì (tempi e cronaca). Sapendo però già che Filippo Farioli, qualunque sia il suo piazzamento alla fine delle qualifiche, scatterà dal fondo e dovrà anche scontare un Long Lap. Questo perché il rookie italiano stava procedendo lentamente ma in traiettoria, ostacolando in particolare Masia, che stava realizzando il suo giro veloce.

Nella prima giornata i tempi hanno fatto fatica ad abbassarsi, nella seconda sessione è andata meglio, mentre oggi in pochi minuti i riferimenti del venerdì iniziano ad essere limati sensibilmente. Fenati in particolare vola presto al comando, a referto invece una scivolata per Nepa alla curva 2 e poco dopo la caduta di Azman alla curva 3. Ma si fa vedere anche Oncu, attenzione poi anche a Perez, campione CIV Moto3 e sostituto dell’infortunata Carrasco dallo scorso GP in Australia, piazzatosi in top 4. Acuto finale poi di Daniel Holgado, a lungo ben lontano dalla top 14 ed infine risalito addirittura in prima posizione! Non dura, risponde Oncu ed arriva anche Alonso… Tanti stravolgimenti sul finale, per la Q2 si salverà solamente Fenati, mentre tutti gli altri nostri portacolori sono in Q1.

La classifica P3/combinata

Foto: motogp.com