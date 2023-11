MotoGP, Arbolino sfida Aldeguer: il team VR46 è vicino alla scelta

Con la partenza ormai certa di Luca Marini in direzione Honda, adesso il team Mooney VR46 deve decidere come sostituirlo. Ci sono più opzioni sul tavolo e presto arriverà una decisione. Probabilmente, all’inizio della prossima settimana sapremo chi affiancherà Marco Bezzecchi nel 2024. Dopo l’ultima gara a Valencia ci sarà un test e, ovviamente, la squadra italiana vuole definire tutto prima.

MotoGP, VR46: Di Giannantonio quasi out, novità Arbolino

Alessio ‘Uccio’ Salucci è stato interpellato dal sito ufficiale della MotoGP a proposito della situazione: “Probabilmente nella prossima stagione Luca non sarà con noi – ha confermato – ma dovete parlare con Honda per conoscere i dettagli del contratto. Per la sua sostituzione la prima opzione non è Di Giannantonio, vorremmo un giovane della Moto2 sulla nostra moto. Perdere uno come Marini a novembre è difficile. Dobbiamo discutere con altre squadre e sicuramente bisogna pagare qualche penale“.

Fabio Di Giannantonio rischia di rimanere fuori dalla MotoGP, perché la squadra fondata da Valentino Rossi ha altre idee per il futuro. Si è parlato molto di Fermin Aldeguer per il dopo Marini, però il team director VR46 ammette che ci sono anche altre possibilità: “La nostra opzione non è solo Aldeguer. Anche Arbolino è un’opzione. Mi piace, è veloce e italiano. È un altro nome, ma non l’unico. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Aldeguer prima scelta per il dopo Marini

Anche Tony Arbolino, che come Aldeguer ha un contratto per continuare a correre in Moto2 nel 2024, è preso in considerazione. Come ammesso da Pablo Nieto a DAZN, è lo spagnolo l’opzione preferita, però serve trovare un accordo con Luca Boscoscuro per liberarlo dall’accordo con il team SpeedUp.

Arbolino, gestito da Carlo Pernat, è invece legato al team Marc VDS e ad agosto era stato ufficializzato il rinnovo. Aveva iniziato molto bene il 2023, lottando con Pedro Acosta per il titolo Moto2, poi si è perso ed è diventato decisamente incostante. Vedremo se farà il salto in MotoGP oppure se resterà un altro anno nella classe intermedia per prepararsi a un eventuale passaggio nel 2025.

Foto: Instagram tony_arbolino