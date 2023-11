MotoGP, Luca Marini-VR46 Academy: cosa succede al Ranch?

Luca Marini ha i riflettori puntati addosso dopo le indiscrezioni che lo vogliono vicino alla firma con Repsol Honda. Dalla prossima stagione MotoGP il pilota VR46 lascerà il team satellite di suo fratello Valentino Rossi per prendere il posto di Marc Marquez sulla RC-V. Con un’offerta sul tavolo del gigante nipponico, l’urbinate ha già il benestare del fratello per cambiare livrea, ma non mancano i rumors.

Luca Marini e l’Academy

Nelle ore passate hanno lasciato riflettere certe dichiarazioni del suo compagno di box Marco Bezzecchi. “Ci conosciamo da sempre, anche se adesso non si allena più con noi, visto che è cambiata tutta la sua preparazione e si è un po’ allontanato“. Interpellato dai giornalisti, Luca Marini ha spiegato: “Vado sempre al Ranch, ho cambiato un po’ il modo di lavorare, ma mi alleno lo stesso con i ragazzi. Niente di importante, non c’è niente contro l’Academy, non pensate a niente di male, è stata solo confusione“.

L’addio alla squadra VR46 non implica di certo la separazione definitiva dalla Academy. “Il mio rapporto con gli altri piloti è perfetto, andiamo a cena ogni settimana, non potrebbe esserci un rapporto migliore. L’allenamento al Ranch è perfetto con il resto dei piloti“, ha proseguito l’alfiere numero #10.

La firma con Repsol Honda

Approdare in un team factory è il sogno di ogni pilota e fare bene con la Honda potrebbe essere un grande trampolino di lancio per la sua carriera in MotoGP. Sebbene siano da considerare anche i rischi… “Voglio essere un pilota come tutti, come Pecco Bagnaia, come Franco Morbidelli, voglio solo fare ciò che mi permette di fare il passo per migliorare i risultati e avere una carriera speciale“.

Al momento non c’è ancora l’annuncio ufficiale, probabile che si attenda la conferma di Fermin Aldeguer per il salto dalla Moto2 alla squadra di Valentino Rossi. “Il mio management e la Honda stanno parlando, ma non posso dire nulla. Abbiamo bisogno di più tempo, anche se tempo non ce n’è! Perché presto saremo a Valencia” e Luca Marini vuole salire sulla RC213V nel corso dell’ultimo test ufficiale dell’anno in programma il 28 novembre.

