Peter Hickman stravince il Macau GP Moto 2023

Il vincitore che mette tutti d’accordo di una 55^ edizione del Gran Premio motociclistico di Macau rivelatasi convulsa e, a tratti, vissuta con il fiato sospeso. Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad), al suo ritorno al Circuito del Monte Guia dopo quattro anni d’assenza, si assicura la personale quarta affermazione nell’evento, monopolizzando la scena in una gara disputatasi con un’ora abbondante di ritardo per un incidente al primo via. A completare un podio tutto BMW ci hanno pensato Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing) e David Datzer (MTP Racing by ZERO UP Penz13), altresì costretti alla resa due attesi protagonisti come il vincitore 2022 Erno Kostamo ed il “Re” di Macau, Michael Rutter.

CAOS AL PRIMO VIA A MACAU

Riproponendo uno schieramento di livello internazionale con 23 partenti comprensivi di alcune stelle delle road races, la 55^ edizione del Macau Motorcycle Grand Prix, oltre per la supremazia di ‘Hicky‘, verrà ricordata per le vicissitudini registratesi al primo via. Già in griglia di partenza l’attesissimo Davey Todd, in grado di contendere a Hickman persino la pole, aveva ravvisato un problema alla propria BMW M 1000 RR, apparentemente con perdita d’olio al seguito. Questo ha comportato un ulteriore giro di formazione e, al definitivo start privo del 28enne vincitore quest’anno tra le Supersport alla North West 200, un patatrac nei pressi della curva di Dona Maria.

INCIDENTE CON MCCORMACK E SCHOOTS

Proprio in questo tratto, non inquadrato dalla regia, Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) è finito a terra, con la sua BMW M 1000 RR rimasta in mezzo al tracciato. Se gli altri piloti sono riusciti ad evitarla, Nadieh Schoots, unica motociclista al via, suo malgrado una volta pinzato sui freni a sua volta è caduta, tradita dalla presenza d’olio (lasciata al giro di ricognizione dalla BMW di Todd?) nel punto incriminato. Con la sua viola R1 #49 è finita per impattare proprio la BMW di McCormack finendoci addosso, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per i due coinvolti in questa carambola.

BANDIERA ROSSA E SUCCESSIVO RESTART

Inevitabile da parte della direzione gara l’esposizione della bandiera rossa, con conseguente ripartenza dopo un’ora d’attesa, riammettendo al via oltretutto Davey Todd. Allo spegnimento del semaforo proprio l’attuale portacolori Milwaukee TAS BMW nel BSB e Road Races è rimasto a ruota di Peter Hickman, tenendo il suo ritmo per i primi 3 giri della contesta fino allo strappo del 13 volte vincitore al TT. Con un insostenibile passo sul 2’24”, Hicky si è garantito il quarto hurrà a Macau dopo i precedenti successi del 2015, 2016 e 2018, tutti conseguiti in sella ad una BMW.

FUORI DAI GIOCHI RUTTER E KOSTAMO

Con Davey Todd, crollato nel finale anche per la sua gestione degli pneumatici, classificatosi secondo a 28″, il bavarese David Datzer si è assicurato la terza posizione ed il secondo podio in due gettoni di presenza all’evento. Conclude quarto in costante e progressiva ascesa da newcomer di lusso il bi-Campione BSB Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), mentre per problemi tecnici hanno salutato la compagnia nelle battute iniziali della definitiva ripartenza due legittimi pretendenti al podio quali il 9 volte vincitore del GP Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) ed il primatista 2022 Erno Kostamo (Penz13 BMW). Da segnalare purtroppo all’ultima curva la brutta scivolata di Kamil Holan, finito contro le protezioni della R Bend a pochi metri dal traguardo.

Macau Motorcycle Grand Prix 2023

Classifica Gara

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 12 giri in 29’16.090

2- Davey Todd – Burrows Engineering/RK Racing – BMW M 1000 RR – + 28.969

3- David Datzer – MTP Racing by ZERO UP Penz13 – BMW M 1000 RR – + 30.809

4- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 33.120

5- Rob Hodson – SMT Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 41.583

6- Lukas Maurer – Maurer Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’03.249

7- Paul Jordan – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 1’08.319

8- Dominic Herbertson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’23.955

9- Michael Evans – Suzuki GSX-R 1000 – + 1’29.187

10- Sam West – moto-hub.co.uk – BMW S 1000 RR – + 1’53.487

11- Joey Thompson – Seventy Four Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1’54.058

12- Timothée Monot – Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – + 2’10.708

13- Paul Williams – Suzuki GSX-R 1000 – + 2’15.588

14- Mark Goodings – Kawasaki ZX-10RR – + 2’41.684

15- Olivier Lupberger – Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro