Hickman in pole al Macau GP 2023, Todd protagonista

Peter Hickman si assicura la pole position per quanto concerne la 55^ edizione del Gran Premio motociclistico di Macau, ma di fatto non è questa la notizia. Il recordman sul giro del Mountain Course dell’Isola di Man ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per fronteggiare la concorrenza di Davey Todd, fino all’ultimo time attack di ‘Hicky‘ ritrovatosi, con pieno merito e titolo, in cima al monitor dei tempi di una seconda sessione di qualifiche a dir poco avvincente.

PARTENZA IN RITARDO

Sulla carta doveva infatti profilarsi un turno interlocutorio. Vuoi per la partenza tardiva (35 minuti di ritardo), vuoi per il sole del tramonto a limitare la visibilità soprattutto in prossimità della staccata della Curva do Hotel Lisboa, ma soprattutto per il filler sparso in tre distinte curve del Circuito del Monte Guia. Nonostante questi elementi, le seconde qualifiche hanno offerto spettacolo, con tanti attesi protagonisti in grado di migliorarsi rispetto ai crono della mattinata.

TERZA POLE A MACAU PER HICKMAN

Lo ha fatto eccome Peter Hickman, con la M 1000 RR di FHO Racing BMW Motorrad passato dal 2’26″166 delle prime al 2’24″879 delle seconde prove ufficiali. Un crono siglato proprio al suo ultimo tentativo, sufficiente ad aggiudicarsi la terza personale pole position a Macau nonché consecutiva, considerando le sue pregresse partecipazioni del 2018 e 2019 e l’assenza, sostanzialmente forzata, del 2022.

TODD LOTTA PER LA POLE

Soltanto con questo gran giro il vincitore del 2015, 2016 e 2018 ha strappato la pole ad uno scatenato Davey Todd, con la BMW M 1000 RR del sodalizio Burrows Engineering/RK Racing rimasto ai box per sostanzialmente metà turno e, al primo effettivo giro lanciato, in grado di fermare i cronometri sul 2’25″370. Al terzo gettone di presenza alla Las Vegas d’Oriente il 28enne road racer britannico ha rischiato di far saltare il banco soffiando la pole ad Hickman e, non da meno, rientrare tra i 5 piloti finora in grado nella storia di infrangere la barriera del 2’25” a Macau.

GLI ALTRI PROTAGONISTI DI MACAU

Se Hickman e Todd hanno fatto selezione, con la sua consueta guida aggressiva il finlandese vincitore 2022 Erno Kostamo (Penz13 BMW) ha centrato la prima fila a scapito del bavarese David Datzer e di Michael Rutter, ‘Re‘ di Macau con 9 successi all’attivo, suo malgrado costretto a partire dalla seconda fila. Dalla tredicesima casella scatterà altresì Josh Brookes, al debutto sull’ex colonia portoghese, pronto alla sfida per l’unica gara in programma domani alle 8:40 locali, le 1:40 italiane.

Macau Motorcycle Grand Prix 2023

Classifica Combinata Qualifiche

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 2’24.879

2- Davey Todd – Burrows Engineering/RK Racing – BMW M 1000 RR – 2’25.370

3- Erno Kostamo – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – 2’26.481

4- David Datzer – MTP-Racing by ZERO UP Penz13 – BMW M 1000 RR – 2’26.720

5- Michael Rutter – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 2’27.525

6- Phillip Crowe – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – 2’27.782

7- Paul Jordan – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – 2’30.123

8- Brian McCormack – Roadhouse Macau FHO Racing – BMW M 1000 RR – 2’30.190

9- Rob Hodson – SMT Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’30.413

10- Lukas Maurer – Maurer Racing – Kawasaki ZX-10R – 2’30.512

11- David Johnson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – 2’30.517

12- Julian Trummer – WH Racing powered by Dynobike – Honda CBR 1000RR-R – 2’31.631

13- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 2’32.172

14- Sam West – moto-hub.co.uk – BMW S 1000 RR – 2’32.582

15- Michael Evans – Suzuki GSX-R 1000 – 2’33.407

16- Joey Thompson – Seventy Four Racing – Yamaha YZF-R1 – 2’33.935

17- Dominic Herbertson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – 2’34.120

18- Kamil Holan – Blue Garage – Kawasaki ZX-10R – 2’34.596

19- Timothée Monot – Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – 2’36.972

20- Paul Williams – Suzuki GSX-R 1000 – 2’38.919

21- Nadieh Schoots – Basomba Racing – Yamaha YZF-R1 – 2’39.669

22- Olivier Lupberger – Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport – Kawasaki ZX-10RR – 2’39.804

23- Mark Goodings – Kawasaki ZX-10R – 2’41.317