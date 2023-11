Shark Aeron GP, la rivoluzione dei caschi parte dalla MotoGP

L’aerodinamica svolge un ruolo sempre più preponderante in MotoGP e Shark non poteva restare estranea a questa suggestione tecnica. Facendo leva sullo strettissimo connobio che il prodotture francese di caschi ha sempre avuto con il mondo delle corse, è nato Aeron GP. Si tratta di un’autentica rivoluzione per questo importantissimo accessorio. È il primo casco in assoluto ad adattarsi alla posizione del pilota, grazie alla tecnologia all’avanguardia e brevettata: Adaptive Aero System, A2S.

Come funziona

L’AERON GP, progettato per i piloti MOTOGP e per gli appassionati della pista, sta rivoluzionando il mondo dei caschi. Ogni pilota affronta un nemico comune, il flusso d’aria, che richiede livelli di sforzo senza precedenti. Il flusso d’aria rappresenta una forza invisibile che sfida le leggi della fisica, creando turbolenze ed esercitando una pressione costante sui caschi tradizionali. L’AERON GP è nato da questa idea visionaria, per offrire ai piloti una libertà senza eguali, creando una perfetta armonia tra l’uomo e l’aria, infrangendo i confini della velocità.

Per motociclisti esigenti

L’obiettivo è quello di conquistare i motociclisti più sportivi. Non è un caso che Aeron GP sia stato sviluppato seguendo le indicazioni di Johann Zarco, uno dei piloti più veloci della MotoGP e ambasciatore del brand francese dal 2009. Più che una semplice ispirazione, Johann Zarco ha avuto un ruolo essenziale nello sviluppo del casco fornendo analisi in condizioni reali.

L’esperienza dei piloti al servizio di tutti

“La genetica di Shark è “fatta da piloti, per piloti”. Era ovvio che la nostra nuova ammiraglia sarebbe stata strettamente legata a questo leitmotiv che ci ha guidato per 30 anni” commenta Marjorie Baudet, general manager di Shark. “Lo sviluppo di questo nuovo casco è la sua quintessenza, e questa campagna è stata interamente mirata ad evidenziare il prodotto di maggior successo mai realizzato a SHARK, l’AERON GP. Offrire il meglio in termini di aerodinamica, vestibilità e stile per i nostri piloti di tutti i giorni”

Il profilo di Shark

SHARK i, è da sempre sinonimo di conoscenza e di impegno in termini di innovazione. Fondata nel 1989 a Marsiglia, Shark è combinazione di eleganza, sicurezza e prestazioni, per creare caschi di fama mondiale. Attraverso una lunga tradizione di ricerca e sviluppo, nonché partnership con i migliori piloti, il brand ha costantemente oltrepassato i confini della sicurezza e del comfort. Con il suo patrimonio profondamente radicato nella cultura motociclistica, Shark rimane il gold standard per passione e autenticità sulle due ruote.