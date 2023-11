MotoGP, Puig rischia il licenziamento: la difesa di Marc Marquez

Marc Marquez sta per concludere la sua lunga e leggendaria avventura con la Honda per passare sulla Ducati GP23 del team Gresini. L’addio del campione rischia di far saltare qualche testa all’interno del team giapponese e si intensificano le voci sulla possibile detronizzazione di Alberto Puig. L’otto volte campione del mondo, durante il weekend in Qatar, difende il team manager e affronta il capitolo Luca Marini e delle concessioni in MotoGP.

Le concessioni e il capitolo Puig

Marc ritiene che “sia giusto mettere tutte le squadre sullo stesso piano, soprattutto quelle che soffrono di più”. La Honda in evidente ritardo tecnico rispetto alle rivali, questo va a danno dello show. “È positivo che ci siano delle concessioni in MotoGP, affinché le squadre in difficoltà possano continuare a svilupparsi“. Marquez lascia dietro di sé un box diretto dall’ex pilota Alberto Puig, a cui viene attribuita la responsabilità di capo del progetto per gli anni peggiori della Honda, specie dopo il grave infortunio di Jerez 2020. “Conosco Alberto e mi dispiace di tutte quelle critiche nei suoi confronti“, ha dichiarato il #93.

Tra i due i rapporti continuano ad essere idilliaci, nonostante il passaggio al marchio Ducati possa complicare ulteriormente la situazione in HRC. “È una persona onesta e a volte capita che le persone oneste abbiano pochi amici. Alberto è uno di quelli che se ha un’opinione te la dice senza problemi. Per questo lo considero una figura fondamentale in Honda, perché è aperto al confronto“.

All’interno del paddock si vocifera di un suo licenziamento a fine campionato… “Credo che Alberto sia fondamentale all’interno del progetto Honda. Ci sono tanti momenti in cui un team manager non può decidere tutto e, non importa quanto tu abbia voglia di fare alcune cose, c’è un gruppo, c’è uno ‘staff’ che decide le cose insieme. Per me Alberto ha ottime idee per il futuro della Honda“.

L’arrivo di Luca Marini in HRC

Profondo conoscitore dell’ambiente Honda, con cui ha vinto sei titoli MotoGP, Marc Marquez non riesce a spiegarsi l’ingaggio di Luca Marini. Tra l’altro con un contratto in scadenza alla fine del 2025. “Il passaggio naturale sarebbe un pilota che non ha contratto, che prendi per un anno, e poi entro il 2025 hai le due moto libere. Vedi cosa succede è così puoi puntare a Bagnaia, Martan, Acosta, Quartararo o Marquez. Se hai un piano vincente puoi scegliere qualsiasi pilota… Un po’ mi sorprende, ma dovete chiedere a loro“.

