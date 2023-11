Formula 1: Leclerc scatenato cala la pole fra i casinò

Charles Leclerc conquista la sua ventitreesima Pole Position in Formula 1, a Las Vegas, dopo una lotta fino all’ultimo con il suo compagno di squadra Carlos Sainz. La prima fila poteva essere tutta Ferrari, ma Sainz dovrà scontare le 10 posizioni di squalifica per la sostituzione della batteria danneggiata su un..tombino e quindi scatterà dodicesimo. Max Verstappen terzo, domani partirà in prima fila, dietro di lui George Russell. Belle prestazioni per Pierre Gasly quinto oggi, davanti ad Alexander Albon. La settima piazza è per la sorpresa della giornata, Logan Sargeant, che quando sente il profumo di casa mostra sempre qualcosa in più. Dietro le due Williams, c’è l’Alfa Romeo di Valteri Bottas. La quinta fila è per Kevin Magnussen davanti a Fernando Alonso.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 c’è l’uscita di due nomi illustri, dovuti anche al miglioramento delle condizioni della pista all’ultimo passaggio. Il primo degli esclusi è Lewis Hamilton, che nel finale non trova la zampata giusta per entrare in Q3. Vicino a lui l’altra sorpresa, quella di Sergio Perez. Il messicano non ha fatto un altro tentativo, accontentandosi della sua sesta piazza insieme al team. Scelta errata, tanto che ha perso sei posizioni finendo fuori dai 10. La settima fila è per Nico Hulkenberg e Lance Stroll, col canadese che dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia domani. Il quindicesimo tempo e ultimo degli eliminati è Daniel Ricciardo.

Nella Q1 il colpo di scena è tutto targato McLaren. Le due monoposto di Woking non riescono a passare la prima sessione, con Lando Norris primo degli esclusi. Oscar Piastri è addirittura in ultima fila, davanti solo ad uno Yuki Tsunoda, davvero lontano da tutto il gruppo. La nona fila vede Estaban Ocon precedere Guanyu Zhou. Il francese è stato protagonista di un siparietto con Verstappen, per delle incomprensioni in pista. I due si sono ostacolati a vicenda durante l’ultimo tentativo, con un botta e risposta nei sorpassi che non aveva nulla a che fare con la sessione di qualifica.

Griglia di partenza della Formula 1 a Las Vegas

1-CHARLES LECLERC (FERRARI) 1:32:726

2- CARLOS SAINZ (FERRRI) 1:32:770

3- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) 1:33:104

4- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) 1:33:112

5- PEIRRE GASLY (ALPINE) 1:33:239

6- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) 1:33:323

7- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) 1:33:513

8- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) 1:33:525

9- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) 1:33:537

10- FERNANDO ALONSO (ALPINE) 1:33:555

11- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 1:33:837

12- SERGIO PEREZ (RED BULL) 1:33:855

13- NICO HULKENBERG (HAAS) 1:33:979

14- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) 1:34:199

15- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) 1:34:308

16- LANDO NORRIS (MCLAREN) 1:34:703

17- ESTEBAN OCON (ALPINE) 1:34:834

18- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) 1:34:849

19- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) 1:34:850

20- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) 1:36:447

