F1 Las Vegas: Ecco il GP folle, ecco come e quando vederlo in TV

Il ventunesimo atto della stagione 2023 della Formula 1 va in scena da Las Vegas, per la tappa più stravagante di tutto il calendario. L’avvicinamento alla tappa è stato uno di quelli che non ci si può scordare, tra cordoli con il disegno dei 4 segni delle carte da Poker, alle cappelle per sposarsi vicino al circuito. La speranza è che sé fino ad ora abbiamo avuto un avvicinamento da show, il weekend possa riguardare solo l’attività in pista. Un fine settimana che servirà magari a Max Verstappen per continuare a dominare, ma potrebbe regalare magari qualche sorpresa dove qualcuno potrebbe giocarsi l’All in, per arrivare alla vittoria contro il campione.

Attenzione all’incognita gomme a Las Vegas

La gara che si svolgerà in notturna nella città dello Stato del Nevada, potrebbe regalare una sorpresa per via delle sue basse temperature. Le temperature che dovrebbe raggiungere la città di Las Vegas durante la gara sono davvero preoccupanti, si parla infatti, di temperature sui 6 o 7 gradi. Temperature molto basse, che rischiano di generare molto graining sulle gomme Pirelli. Il graining è quella abrasione che si viene a formare sulla gomma, per via delle basse temperature, portando quindi i piloti a dover lottare contro gli scivolamenti causati dalla mancanza di grip. Pirelli ha già avvisato che ci potrebbero essere problemi e il rischio ancora più grande deriva dalla mancanza di vie di fuga ampie.

L’errore per le vie della città del “peccato” sì potrebbe pagare a caro prezzo, vista la vicinanza che si ha dalle barriere. Le temperature, quindi, potrebbero giocare un ruolo determinante e magari dare ancora più pathos l’evento. Verstappen resta il favorito numero uno, dopo la prova dominante in Brasile, ma attenzione perché chi capirà meglio per primo la gestione delle gomme potrebbe avere un vantaggio per tutto il fine settimana. Chi sogna di sbancare il casinò è sicuramente Lando Norris, il pilota più in forma (eccetto Max, ovviamente…) sempre a caccia della sua prima vittoria in Formula 1, magari proprio nella settimana del suo 24esimo compleanno. La Ferrari proverà a fare come a Singapore, dove in condizioni anomale, riuscì a vincere la gara, mettendo una bandierina diversa da quella della Red Bull. Vedremo chi canterà “Viva Las Vegas” di Elvis Presley, dopo aver tagliato per primo il traguardo.

Formula1 2023, classifica piloti e costruttori dopo Interlagos

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 524 punti Sergio Perez 258 punti Lewis Hamilton 226 punti Fernando Alonso 198 punti Lando Norris 195 punti Carlos Sainz Jr. 192 punti Charles Leclerc 170 punti George Russell 156 punti Oscar Piastri 87 punti Lance Stroll 63 punti Pierre Gasly 62 punti Esteban Ocon 46 punti Alexander Albon 27 punti Yuki Tsunoda 13 punti Valteri Bottas 10 punti Nico Hulkenberg 9 punti Daniel Ricciardo 6 punti Guanyu Zhou 6 punti Kevin Magnussen 3 punti Liam Lawson 2 punti Logan Sargeant 1 punto Nyck De Vries 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull Racing 782 punti Mercedes 382 punti Ferrari 362 punti McLaren 282 punti Aston Martin 261 punti Alpine 108 punti Williams 28 punti Alpha Tauri 21 punti Alfa Romeo 16 punti Haas 12 punti

Formula1 GP di Las Vegas: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP di Las Vegas sarà come detto in notturna per gli abitanti della città dello Stato del Nevada, ma sarà mattiniera per noi. Gli orari, infatti, per noi saranno da canto del gallo, tanto che dovremmo puntare la sveglia, almeno per la gara domenicale. Tutto il weekend della Formula1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento sono Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Las Vegas.

Venerdì 17 novembre:

05:30-06:30 Prove libere 1

09:00-10:00 Prove libere 2

Sabato 18 novembre:

05:30-06:30 Prove libere 3

09:00-10:00 Qualifiche (differita TV8 alle 11:45)

Domenica 19 novembre:

07:00-09:00 Gara (differita TV8 alle 14)

FOTO: social formula 1