Bastianini Fan Club “Visto che avevamo ragione?”

Il Bastianini Fan Club non aveva dubbi che Enea presto sarebbe tornato a sorridere. In una recente intervista a Corsedimoto il responsabile eventi del Fan Club Spiridione Ripaldi si era sbilanciato ed i fatti gli hanno dato ragione, forse ancora prima del previsto. Il pilota riminese è stato autore di un week-end straordinario coronato con la vittoria.

“L’avevamo detto: non molliamo mai e questo è – afferma orgoglioso il portavoce del Bastiani Fan Club – Stiamo provando una gioia incontenibile. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza delle nostre capacità e mi riferisco sia Enea come pilota ma anche a noi come gruppo. Ora aspettiamo di arrivare a Valencia. Stiamo organizzando con Carrera un evento in una delle piazze più importanti il lunedì dopo la gara. Nel week-end di gara saremo presenti sulla tribuna Amarrilla, sempre più determinati e proiettati verso un 2024 che sarà in punto di ripartenza. Questo colpo di coda, o sigillo come lo si vuole definire, per Enea è stato un modo per liberarsi da una situazione che lo aveva fatto andare un po’ giù di morale. Era solo una questione di tempo”.

Quando rivedrete Enea Bastianini per festeggiare?

“Ora lui va direttamente in Qatar quindi non torna casa o lo rivediamo direttamente a Valencia”.

Vi siete sentiti dopo la vittoria?

“Ci sentiamo continuamente, è gasatissimo e ci manda i video. Domenica sera hanno festeggiato in albergo con la squadra Ducati e tanti piloti: Pecco Bagnaia e con loro c’era anche Alex Marquez. E’ stata una bella festa, hanno cantato al karaoke, è stato molto bello. Positivo in tutto e per tutto”.

Foto social Bestia23