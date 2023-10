Bastianini Fan Club si prepara per Valencia “Non molliamo mai!”

Enea Bastianini non brilla ma il suo fan club, non molla anzi. Ha appena realizzato una t-shirt speciale “Bestia True Fan” in edizione super limitata. In più sta organizzando la trasferta a Valencia dove sarà presente sulla tribuna Amarilla. Bastianini è supportato da un gruppo molto attivo ed affiatato che ha sempre organizzato dei bellissimi eventi fin da quando gareggiava nelle classi minori. Inizialmente il colore dell’Enea Bastianini Fan Club era il verde poi era passato al fuxia. A Misano era presente con tante bandiere delle bellissime coreografie nonostante l’assenza di Enea per infortunio (leggi qui). Ora fa sentire tutta la sua vicinanza in questo momento particorlamente complicato.

“Non molliamo un ca**o– dice il responsabile eventi del Fan Club Spiridione Ripaldi a Corsedimoto – Siamo tutti al fianco di Enea ed è proprio quando le cose non funzionano che una grande famiglia trova il modo ed il momento per risalire la china. E’ un momento difficile per Enea che non è affatto abbattuto perché è maturo e comprende che in una carriera così importante possono capitare episodi che rovinano un campionato. Dobbiamo solo voltare pagina e ripartire. Questo è e sarà il mood con cui ci prestiamo a concludere questo anno sfortunato. Enea Bastianini non è mai stato messo in discussione in termini tecnici. Il suo talento è blindato e riconosciuto da tutti. Noi continuiamo e stiamo già programmando il 2024. Chi vorrà indossare la nostra ultima t-shirt potrà averla e dimostrare così ad Enea la sua vicinanza e l’attaccamento”.

Foto Social