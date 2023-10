Superbike, Bulega e il peso minimo: “Fatto per Bautista, tutti si lamentano”

Nel test a Jerez c’è la prima volta di Nicolò Bulega da pilota ufficiale Superbike del team Aruba Racing Ducati. Aveva già guidato la Panigale V4 R, però ora lo fa in una veste differente, da compagno di squadra del campione Alvaro Bautista. Prima della pausa pranzo e della caduta di un po’ di pioggia, 24 giri e nono tempo in classifica a 1″407 dal leader Remy Gardner.

Superbike, test Jerez: il bilancio di Bulega

Bulega nel pomeriggio ha parlato del suo debutto: “Sicuramente una bella mezza giornata, purtroppo ho girato poco ed è quasi come non aver girato. Ho capito giusto alcune cose. Venendo con un weekend con la Supersport, salire sulla Superbike ti fa sembrare di essere in un altro circuito. Certamente ho bisogno di fare più chilometri. Comunque non male come prima presa di contatto“.

Il campione Supersport 2023 aveva già testato la Panigale V4 R, ma è passato diverso tempo dall’ultima volta: “Non parto da zero – spiega -però l’ultimo test l’ho fatto a fine luglio. È passato tanto tempo e dopo mesi a guidare la Supersport un po’ ti dimentichi come si guida questa moto. Anche se non sono partito da zero, ho dovuto comunque tarare un po’ tutto. Freni, potenza ed elettronica sono più complessi, ci sono più cose da fare“.

Nicolò spera nel sole per domani

Pochi chilometri, dunque anche poco lavoro con le gomme: : “Sono partito con la SC0, poi ho provato la 800 e cioè una SCX un po’ più dura. Ho usato solo due treni, perché ho girato poco, solo 24 giri“.

Nicolò spera di poter girare senza problemi domani nell’ultima giornata di test prevista a Jerez: “Non avevo obiettivi particolari oggi. Volevo solo girare e capire un po’ la moto, cercando di fare qualche modifica per personalizzarmela un po’. Purtroppo abbiamo dovuto smettere e tra l’altro nei giri che ho fatto la pista non era asciutta al 100%. Alcune curve erano bagnate. Girare sul bagnato? Preferiamo salvare mezza giornata di test, per me che sono rookie è importante girare soprattutto con l’asciutto. Domani dovrebbe esserci sole“.

Bulega su Bautista e limite minimo di peso

La collaborazione con Bautista non è ancora iniziata, anche se i due vanno d’accordo: “Ognuno fa il suo – racconta – e abbiamo un buon rapporto, ma oggi non abbiamo neanche parlato quasi. Gli ho solo chiesto come stava, perché ho visto che era caduto stamattina. Con me è sempre molto gentile, sicuramente andremo d’accordo“.

Infine gli è stato chiesto della regola inerente il limite minimo di peso combinato moto-pilota, impostato a 80 chili e che ha fatto molto discutere: “Sono due chili sopra, se perdo due chili sono perfetto. In inverno cercherò di mangiare poco… La regola l’hanno fatta per Alvaro, perché si lamentano tutti di lui. Io penso che Bautista abbia molto in mano questa moto e faccia ciò che vuole, è in uno stato di forma ottimale. Non so se sia meglio o peggio con questa regola. Certamente mettere dei chili in più sulla sua moto lo costringerà a cambiare un po’ assetto“.

Foto: Aruba Racing Ducati