MotoGP, Luca Marini: “Honda mi vuole? Ecco la situazione”

La decisione di Marc Marquez di andarsene ha messo la Honda nella complicata posizione di doverlo sostituire. Un problema grande, visto che quasi tutti i piloti hanno un contratto per il 2024, dunque per Alberto Puig è complicato trovare una soluzione che convinca pienamente. I sondaggi per Miguel Oliveira, Aleix Espargaro e Maverick Vinales non sono andati a buon fine. Dovrebbero restare tutti in Aprilia. Il grande favorito è Fabio Di Giannantonio, senza sella per l’anno prossimo e fiducioso di firmare con il team Repsol.

MotoGP, Honda ha pensato a Luca Marini?

Secondo quanto rivelato da Sky Sport MotoGP, nell’ultimo weekend ci sarebbe stato anche un incontro tra Puig e Luca Marini per discutere di un eventuale passaggio dal team VR46 a quello ufficiale Honda. Salvo colpi di scena clamorosi, questa operazione non si farà. Il pilota marchigiano ha un contratto per l’anno prossimo con la squadra fondata da suo fratello Valentino Rossi e non dovrebbe muoversi.

Interpellato da Motosan.es sull’interesse di HRC nei suoi confronti, questa è stata la risposta di Marini: “Se quella voce fosse vera, ne sarei felice. Ma ho già un contratto con VR46 e non ho nessuna clausola da sfruttare. In ogni caso, sono soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo con la squadra e in vista del 2025 puntiamo a continuare in questa direzione“. Il suo pensiero appare chiaro.

I risultati del 2023

Sicuramente la stagione attuale ha visto Marini crescere rispetto alle scorse due. È salito sul podio in tre sprint race (Argentina, Indonesia e Thailandia) e in una gara lunga (Austin). In altre cinque occasioni ha chiuso in top 5. A Mandalika ha anche conquistato la sua prima pole position in MotoGP. Nella classifica generale occupa l’ottavo posto con 163 punti, è solo a -7 da Vinales e può pensare al sorpasso nel prossimo gran premio a Sepang (Malesia).

Mancano tre appuntamenti al termine del campionato 2023 e l’obiettivo del pilota di Urbino è quello di essere costantemente nel gruppo dei migliori. Da considerare anche che in India si era fratturato la clavicola sinistra, poi operata, e nei successivi GP non era al 100% della condizione. Comunque è in progressivo miglioramento e avere un weekend di pausa dopo la tripletta Mandalika-Phillip Island-Buriram è un toccasana per riposare.

Foto: Mooney VR46 Racing Team