Una prima fila tutta Ducati, a passo di record e con tre ragazzi dei team satellite. Le qualifiche MotoGP regalano non poche sorprese: abbattuto il muro di 1:52 da Luca Marini, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez, che piazzano le proprie Desmosedici davanti a tutti. In particolare è l’alfiere VR46, dato ormai in viaggio verso Repsol Honda, a siglare il miglior crono in Q2. Francesco Bagnaia e Jorge Martin invece scatteranno fianco a fianco dalla seconda fila, nessun acuto in questo turno dalle Aprilia o dalle KTM. Quanto successo tra Aleix Espargaro e Franco Morbidelli nelle Prove 2 verrà rivisto dopo queste qualifiche, vedremo se ci saranno conseguenze. Ecco intanto come sono andate queste due sessioni al Lusail International Circuit.

Q1: nuovo record assoluto MotoGP

Due soli posti per un gran numero di nomi di peso, ieri penalizzati dalle bandiere gialle per incidenti alla fine delle Prove. Inizia subito la battaglia per la Q2, non finisce bene invece per Nakagami, scivolato all’ultima curva a circa metà turno. In tanti si alternano in vetta, come sempre serve l’ultimo assalto, ma a due minuti dalla fine ecco Alex Marquez: prima piazza e nuovo record assoluto della MotoGP! Non è finita, ci pensa Johann Zarco a limarlo ancora un po’, non mancano scintille tra Bastianini e Lecuona, così come tra Miller e Oliveira. Altri due episodi da rivedere per la Direzione Gara, mentre due Ducati vanno avanti.

Q2: si continua a passo di record

Scatta il turno determinante, 12 piloti per decidere la pole position del GP del Qatar. Sei Ducati, tre Aprilia, due KTM ed una Honda si contendono la prima casella in griglia. Alla fine però sarà una questione tutta Ducati, ma tra i ragazzi delle squadre satellite. Brilla Di Giannantonio, il primo sotto il muro di 1:52, ma la soddisfazione di timbrare una pole da record se la prenderà Luca Marini. L’ultimo giro utile è definitivo, sua la pole position in Qatar! Segue il duo del team Gresini, i contendenti per l’iride MotoGP invece scatteranno uno accanto all’altro in seconda fila.

MotoGP QP, i settori di riferimento

Foto: Valter Magatti