MotoGP: Oliveira ed Aleix Espargaro fratturati nella Sprint in Qatar

L’incidente multiplo nel primo giro della MotoGP Sprint ha avuto alcune conseguenze. Prosegue la stagione problematica di Miguel Oliveira, di nuovo alle prese con una lesione, stavolta ad una scapola, che ha ormai posto fine ad un travagliato campionato 2023. L’ultimo GP è tra sette giorni… Ora Oliveira è in ospedale per ulteriori controlli. Frattura di minore entità per Aleix Espargaro, un piccolo problema alla testa del femore sinistro: il pilota Aprilia verrà ricontrollato domani mattina, prima del warm up.

Miguel Oliveira di nuovo KO

Se c’è un pilota che davvero non ha avuto fortuna quest’anno… Una MotoGP Sprint in Qatar durata giusto poche curve ed ecco che si ritrova coinvolto in un incidente multiplo con Morbidelli (unico rimasto in sella), Bastianini ed Aleix Espargaro. La dinamica non è chiarissima, ma la conseguenza purtroppo c’è. “Miguel Oliveira ha riportato la frattura della scapola destra nell’incidente del primo giro. Sta andando in ospedale per ulteriori controlli.” Questa la nota con cui la squadra ha comunicato l’ultimo sfortunato guaio fisico del pilota portoghese, in primis quindi fuori causa per la gara lunga di domani.

Aleix Espargaro correrà domani?

Come detto, anche il #41 di casa Aprilia è stato tra i protagonisti della carambola avvenuta nel corso del primo giro. A differenza del compagno di marca, per lui si tratta di una lesione minore, anche se non da poco: Aleix Espargaro ha infatti una piccola frattura alla testa del femore sinistro. Prima del warm up dovrà sottoporsi a nuovi controlli, chiaramente è in forse la sua partecipazione alla gara lunga del penultimo round MotoGP del 2023.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team-Valter Magatti