MotoGP, Bagnaia furioso: “7 punti buttati, mi girano le palle”

Una sprint un po’ deludente di Francesco Bagnaia a Lusail. Il campione in carica della MotoGP è arrivato solo quinto, non riuscendo mai a inserirsi nella lotta per il podio. Questo risultato gli fa perdere punti rispetto a Jorge Martin, vincitore e ora a -7 da lui in classifica. Il titolo verrà assegnato solo a Valencia, ma intanto è importante che il pilota italiano cerchi di riscattarsi domani nella gara lunga.

MotoGP Qatar, Bagnaia scontento del suo risultato

Bagnaia al termine della giornata non può che essere insoddisfatto: “Situazione molto difficile – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – perché lavori in un modo per tutto il weekend, hai delle sensazioni sulla moto che ti permettono di non cambiare niente perché tutto funzionava, parti per la gara e poi è tutta un’altra cosa. Questa cosa mi fanno girare le palle. È strano, stamattina con la gomma usata il giorno prima ho girato più forte che negli ultimi giri della gara. Qualcosa di strano… Può succedere, purtroppo ci è capitato nel momento sbagliato“.

Pecco ha avuto dei problemi soprattutto con la gomma posteriore, che è andato a guardare appena è sceso dalla sua Ducati: “Mi trovato davvero a dover combattere con il grip, quando invece fino a stamattina mi bastava accompagnare la moto fuori dalle curve. In gara c’è stato solo un grande scivolamento, già dall’ingresso. Una curva che fino a stamattina facevo in pieno era la 11, invece in gara ho dovuto farla sempre più lenta perché altrimenti mi sarei lanciato“.

Pecco pronto a duellare con Martin

Il pilota piemontese incolpa il pneumatico posteriore Michelin della sua performance deludente di oggi. Per la gara lunga spera di tornare sui livelli che aveva mostrato in precedenza: “Se sono a posto, sono tranquillo e penso di poter stare davanti. Bisogna essere fortunati a trovare la situazione giusta… Serve partire bene, cercare di evitare contatti e spingere. Sappiamo che nelle gare lunghe abbiamo un vantaggio rispetto agli altri. Il passo che avevamo oggi poteva già permetterci di vincere la sprint, però è stata più complicata… Bisogna mettersi davanti, spingere e cercare di fare la differenza. Era un weekend in cui stavamo gestendo tutto perfettamente e purtroppo aver buttato via 7 punti così mi fa girare le palle, perché non è stata questione di essere lenti, c’erano altri problemi. Però reagiamo per domani“.

A inizio gara ci sono stati due contatti con Martin, Bagnaia è pronto a battagliare con lui anche duramente: “Sono contento che sia stato lui a farlo, così da aprire comunque la possibilità di poterlo rifare. Sarà bello domani“.

