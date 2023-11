MotoGP Qatar, Sprint: Martin scatenato, il titolo si decide a Valencia

Era un pilota in missione, possiamo dire che è già in parte compiuta. Jorge Martin voleva almeno portare la battaglia con Francesco Bagnaia all’ultimo round e ce l’ha fatta. Sorpassi di forza (anche contro il numero #1, incluse un paio di spallate) ed un passo ineguagliabile per cogliere l’ottavo trionfo stagionale in una MotoGP Sprint. Punti preziosissimi per continuare a tenere testa al campione in carica, oggi non esattamente in forma smagliante è 5° alla bandiera a scacchi, dietro ad altri tre piloti Ducati. Fabio Di Giannantonio cerca di insidiare fino alla fine il collega di marca, ma arriva comunque un altro bel podio davanti a Luca Marini, conscio di non avere il passo da vittoria ma 3° in questa gara breve. Ecco cos’è successo al Lusail International Circuit.

MotoGP Sprint, le gomme

Tre GP22 in prima fila, le guidano il poleman Luca Marini ed i ragazzi del team Gresini, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. I duellanti per il titolo MotoGP, Bagnaia e Martin, sono in seconda fila (tempi e cronaca delle qualifiche). Non mancano però i dubbi in materia di gomme, soprattutto per quella anteriore: un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante sia per la corsa odierna che per quella di domani. Ecco la combinazione scelta per ognuno dei piloti MotoGP (la classifica è di poco dopo il via).

Tutto in “famiglia”

Partenza piuttosto caotica, anche se come sempre brillano le Ducati. Non sbaglia il poleman Marini, né Alex Marquez che subito gli si aggancia, a referto invece un contatto tra Bagnaia e Martin senza nessuna conseguenza, con Di Giannantonio che invece perde qualche posizione al via. Il pasticcio arriva poi: dopo poche curve Bastianini, Aleix Espargaro, Oliveira e Morbidelli (unico rimasto in piedi) sono protagonisti di un incidente multiplo alla curva 6, con una delle moto che, nella carambola, riattraversa pericolosamente la pista, quando però il gruppo era già passato. Un fatto che verrà rivisto dopo la corsa, mentre qualcosa si muove nelle zone alte: Alex Marquez tenta l’attacco su Marini, Martin invece va di forza su Bagnaia e lo passa presto.

Lo spagnolo di Pramac è scatenato: senza perdere troppo tempo supera di forza chi lo precede, ovvero Marini e Marquez, e si porta al comando al comando di questa gara breve. Con Bagnaia in 5^ piazza sarebbe la condizione ideale per lui! Anche perché il campione MotoGP non riesce a risalire, anzi perde terreno e deve anche guardarsi da Vinales che gli è sempre più vicino. Davanti invece sono scappati in due: Martin deve fare i conti con un Di Giannantonio che, dopo aver passato Marini, non si stacca. Ma il numero #89 non è battibile oggi: ottavo trionfo una Sprint e, più importante di tutto, il sogno iridato che va avanti fino all’ultimo GP! Podio ancora tutto Ducati, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini completano la top 3 odierna.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com