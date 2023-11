Moto2 Qatar: pole da record di Roberts, decide la bandiera rossa

Appena sette millesimi dividono Joe Roberts da Celestino Vietti, ma chissà come sarebbe finita, con gli ultimi tentativi interrotti prematuramente. Un’intensa fumata bianca dalla moto di Alex Escrig provoca l’immediata bandiera rossa, le qualifiche quindi si concludono così. Pole position del pilota statunitense, che riesce a riscrivere ancora il record assoluto della Moto2 già limato ripetutamente dall’alfiere Fantic. Quarto posto per Fermin Aldeguer, il neo campione del mondo scatterà dalla 7^ casella in griglia. Ecco com’è andata al Lusail International Circuit.

Q1: passa un italiano

Si comincia dal primo turno Moto2 con anche Vietti, Foggia e Casadei tra i protagonisti. Sono tanti i ragazzi che mirano alle quattro posizioni utili per passare il turno, finché non arriva in particolare il #13 di casa Fantic, che inanella una serie di giri veloci che lo tengono al comando. Non solo semplici giri veloci, Vietti riscriverà più volte in sequenza il record assoluto per la Moto2 a Lusail! Nessuno farà meglio di lui, arriva la Q2 con un super crono davanti a Filip Salac, risalito proprio all’ultimo, ma anche a Marcos Ramirez e ad Alonso Lopez.

Q2: decide la bandiera rossa

Vietti ed Arbolino sono i due rappresentanti italiani presenti in questo secondo ed ultimo turno di qualifiche, in cui ci si gioca la pole position. L’alfiere Fantic riprende il passo da dove si era fermato alla bandiera a scacchi, riscrivendo ancora il record assoluto e piazzandosi davanti a tutti. Ma non è finita, Joe Roberts mette il turbo e lima ancora il tempo, è lui il migliore! Tutto però si decide a 33 secondi dalla fine, quando tutti stavano realizzando gli ultimi tentativi: un’inequivocabile fumata bianca dalla moto di Escrig porta alla bandiera rossa, il turno quindi si interrompe definitivamente. Pole da record di Joe Roberts, secondo è Celestino Vietti per un nulla, appena due centesimi separano lo statunitense da Aron Canet 3°.

Foto: motogp.com