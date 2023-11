Moto3 Qatar: ruggito di Holgado, prima pole dell’anno

Arriva l’acuto di Daniel Holgado. Il candidato all’iride Moto3 della prima parte di stagione piazza la zampata nel penultimo evento del 2023, quando le speranze mondiali sono ormai quasi sparite. O forse no? Lo spagnolo, che ha regolato Diogo Moreira per soli 3 millesimi, ci proverà, al parco chiuso non manca anche il ringraziamento al compagno di box Filippo Farioli per il gioco di squadra che gli ha dato una mano. Buon risultato anche per il rookie italiano, peccato per la sanzione… Il migliore dei nostri alla fine è Romano Fenati 6°, mentre il leader Moto3 Jaume Masia scatterà dalla 10^ casella. Ecco come sono andate le qualifiche a Lusail.

Q1: esordiente al comando

Quasi tutti gli italiani scattano in questa sessione. Bertelle, Nepa, Rossi e Farioli (con una sanzione da scontare domani) cercheranno di assicurarsi uno dei quattro posti a disposizione per accedere alla sessione successiva. Farioli e Bertelle in particolare sono da subito i più agguerriti, Nepa invece sembra accusare anche qualche problema tecnico e riesce a stampare un giro solo all’ultimo. Appare brevemente in Q2, ma non è l’unico a migliorare… Alla fine è proprio il rookie bergamasco a chiudere il turno al comando, seguito da Adrian Fernandez, Taiyo Furusato e Bertelle. Risultato ancora provvisorio, quasi tutti i piloti Moto3 di questo turno sono sotto investigazione per i “giochi di scie”…

Q2:

Arriviamo al turno determinante per decidere la pole position. Si fanno subito vedere i protagonisti per l’iride Moto3, ma non solo: Bertelle inizia a dire subito la sua con il miglior tempo provvisorio. Poco dopo ecco Sasaki e Oncu, quest’ultimo sotto l’occhio attento di Kenan Sofuoglu e Toprak Razgatlioglu, ospiti nel box KTM Ajo, senza dimenticare anche Holgado e Moreira… Una bella battaglia per la Moto3 a Lusail, con a referto anche un incidente per Ogden alla curva 6 quando mancano pochi secondi alla bandiera a scacchi. Davanti invece rimane Holgado, il suo primo acuto stagionale nel penultimo evento del 2023 e per soli tre millesimi su Diogo Moreira!

Foto: Red Bull KTM Tech3