MotoGP, prova di forza di Jorge Martin: “Avevo qualcosa in più”

Dopo un venerdì con un po’ di nervosismo, Jorge Martin si è ripreso alla grande in questo sabato ed esce trionfatore dalla sprint race MotoGP al Lusail International Circuit. Si è portato a 7 punti da Francesco Bagnaia, solo quinto al traguardo e che non ha più la possibilità di aggiudicarsi il titolo in Qatar. La matematica dice che la corsa iridata si deciderà nell’ultimo gran premio a Valencia.

MotoGP Qatar, Jorge Martin al settimo cielo

Martin sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha risposto sui sorpassi iniziali su Pecco con qualche contatto avvenuto tra loro, in particolare il secondo: “Un sorpasso in cui eravamo vicini. Una curva complicata in cui io sono andato dentro, lui l’ha sentito e ha voluto resistere all’esterno. Era più semplice per me fare la curva, sicuramente non mi piace che ci sia il contatto ma è andata così. Non ho fatto una buona partenza, ho dovuto riprendermi e capire come andare più veloce degli altri. Ho fatto qualcosa di molto buono da ieri a oggi. Mi aspettavo di avere qualcosa in più in gara. Non so perché in gara abbiamo sofferto così tanto, però sono contento perché abbiamo visto che ce la possiamo fare“.

Il pilota del team Prima Pramac potrà ripetersi domani? Difficile da dire, anche se è inevitabilmente il favorito: “Oggi è stata una giornata positiva – spiega – e ieri quando ho messo la hard dietro è stata la prima gomma che sono riuscito a far funzionare, prima non funzionava niente. Ero fiducioso di essere molto veloce con quella gomma. Avevo molti dubbi sull’anteriore. La partenza non è stata buona, poi gestendo le gomme ho visto che davanti non andavano via. Quando ho visto che Alex e Luca facevano fatica, ho deciso di sorpassare di provare ad allungare“.

Venerdì pomeriggio si era lamentato delle gomme Michelin, che non funzionavano a suo dire e che ritiene fossero difettose: “Penso di sì. Durante l’anno ho sentito parlare Pecco di gomme che non lavoravano e se ne è parlato anche in Safety Commission. Io non dicevo nulla perché non mi era successo mai nulla, invece ieri… Quando giri con i tempi della Moto2, significa che qualcosa non andava. Per fortuna è successo ieri e non oggi“.

Foto: Valter Magatti