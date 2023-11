MotoGP Qatar, la prima risposta di Michelin a Jorge Martin

di Marc Seriau/paddock-gp

Dal 2004 il circuito di Lusail, vicino a Doha in Qatar, è ben noto ai piloti del motomondiale MotoGP. Già normalmente presenta un problema particolare a causa dello svolgimento del Gran Premio del Qatar dopo il tramonto. Si tratta di notevoli differenze di temperatura e l’umidità nelle sessioni serali, oltre alla presenza della sabbia del deserto e delle opere permanenti che circondano il circuito. A tutte queste particolarità si è aggiunta quest’anno il cambio totale dell’asfalto dei 5.380 metri del tracciato. Per Michelin è stato un punto interrogativo ancora più grande, visto che il produttore francese non aveva potuto effettuare il benché minimo test di lavoro.

La prima giornata del Gran Premio del Qatar è stata caratterizzata da tempi sul giro molto lontani da quelli dello scorso anno durante le FP1 (1’56.393). In seguito abbiamo visto un miglioramento davvero spettacolare di quasi quattro secondi durante le pre-qualifiche (1’52.843). Piloti e tecnici quindi sapevano cosa scegliere per affrontare gli 11 giri della Sprint, a seconda dello stile di guida e della moto. Purtroppo però Gran Premio non è stato all’altezza delle nostre aspettative per quanto riguarda lo scontro in programma tra i due contendenti al titolo. In particolare Jorge Martin ha puntato il dito contro Michelin, dichiarandosi condizionato dalla gomma posteriore.

Piero Taramasso, responsabile della competizione due ruote della Michelin, ha fornito una prima risposta e ne promette rapidamente un’altra. “Giorno della gara, 22 giri su una pista abbastanza difficile con l’asfalto nuovo. Siamo arrivati ​​qui senza alcuna informazione. A causa delle sollecitazioni in pista e del consumo delle gomme, come abbiamo visto, la maggior parte dei piloti ha optato per gomme dure all’anteriore e al posteriore. Ci aspettavamo un ritmo di gara più lento, invece i tempi sono stati molto veloci e costanti. Bastianini ha fatto segnare il giro più veloce della gara nell’ultimo giro. È stata una gara molto positiva.”

“L’unica nota negativa riguarda la prestazione di Jorge Martin” ha continuato il responsabile Michelin. “Si è lamentato della gomma posteriore nel primo giro, poi dell’anteriore perché poi ha spinto molto. Quindi stiamo studiando i dati, ma al momento non è facile dire qualcosa sulla gomma. L’unica cosa che possiamo dire è che abbiamo guardato alla sua storia, lo pneumatico è stato prodotto in Francia e ha viaggiato direttamente qui. Non è mai stata montata, mai riscaldata, quindi al momento non abbiamo indicazioni ma guarderemo i dati che riceviamo dal team e avremo presto notizie. Di sicuro informeremo Jorge, Pramac e tutti quanti su quanto accaduto.”

