Superbike, test Jerez: Yamaha, Kawasaki e Honda in azione

Il campionato mondiale Superbike è terminato da diverse settimane, ma prima di andare in vacanza ci sono team che affrontano gli ultimi test dell’anno per prepararsi al 2024. In questi giorni a Jerez ci saranno in pista le squadre ufficiali Yamaha, Kawasaki e Honda.

Superbike, Rea ritorna sulla Yamaha R1

Il team Pata Yamaha Prometeon girerà nella giornata odierna e domani con Jonathan Rea e Andrea Locatelli. Il sei volte campione del mondo SBK ha già provato la R1 proprio in Andalusia e le prime sensazioni erano state ottime. In questi due giorni cercherà di migliorare ulteriormente il suo feeling e la sua velocità con la moto di Iwata. A differenza di quanto successo nell’altro test, stavolta proverà anche degli aggiornamenti tecnici.

Per Locatelli sarà la prima vera occasione di collaborare con Rea, dato che nel precedente test non aveva girato. Era comunque presente e ha avuto degli scambi di opinione con Jonny, però solo oggi tornerà a guidare la sua Yamaha R1. Il suo prossimo capotecnico sarà Tom O’Kane, visto che Andrew Pitt lavora con il nuovo arrivato, ma ora ad affiancarlo ci sarà Damiano Evangelisti “in prestito” dal team GYTR GRT.

Bassani riprova la Ninja e debutta la nuova Honda

Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre toccherà a Kawasaki e Honda girare. Axel Bassani cercherà di conoscere e comprendere meglio la sua Ninja ZX-10RR, completamente diversa dalla Ducati Panigale V4 R che ha guidato per tre anni. Gli servono chilometri per riuscire a trovare il giusto feeling. I consigli dell’esperto compagno di squadra Alex Lowes gli potrebbero essere utili.

Per quanto riguarda il team HRC, c’è grande curiosità di provare la nuova CBR1000RR-R. La moto è stata parecchio rinnovata rispetto al modello precedente, Xavi Vierge e Iker Lecuona non vedono l’ora di guidarla a Jerez. Con loro ci sarà anche il tester Tetsuta Nagashima.

