Nel 2023 Andrea Locatelli ha disputato la sua migliore stagione da quando corre nel Mondiale Superbike. Quarto posto nella classifica generale con 8 podi conquistati e un totale di 24 piazzamenti in top 5 su 36 gare totali. Pochi passaggi a vuoto, è stato molto costante e il prossimo anno cercherà di esserlo ancora di più. Un suo grande obiettivo nel 2024 sarà certamente quello di vincere la sua prima gara nella categoria e anche di reggere il confronto con il nuovo compagno Jonathan Rea.

Superbike, Locatelli lavorerà con Tom O’Kane

L’arrivo del sei volte campione del mondo SBK ha comportato una conseguenza anche per Locatelli, che gli ha “ceduto” il suo capotecnico Andrew Pitt. In occasione di EICMA a Milano è stato reso noto che a lavorare con il pilota italiano sarà Tom O’Kane, che ha lavorato per diversi anni nel paddock MotoGP e che in passato aveva già collaborato con il team manager Paul Denning. La sua esperienza professionale più recente è quella nel test team Yamaha MotoGP, ma in precedenza aveva lavorato anche in quello Suzuki.

Il campione Supersport 2020 è contento di affrontare questo cambiamento, uno stimolo per la prossima stagione: “Penso che dopo tre anni fosse importante provare a trovare qualcosa di nuovo. O’Kane viene da Yamaha MotoGP e lo conosco, perché è un nome importante nel paddock, soprattutto quello MotoGP. È davvero interessante iniziare a lavorare con un capotecnico di altissimo livello e penso che possa essere importante per me avere un box solido. A livello di capotecnico ed elettronica posso fare un grande step in futuro“.

Loka su test a Jerez e la novità Rea

Dopo l’ultimo round Superbike 2023 a Jerez, proprio lì erano previsti due giorni di test ai quali Locatelli non ha preso parte. Il team Pata Yamaha Prometeon si è concentrato sul nuovo arrivato Rea e le novità tecniche sono state provate dalla coppia Gardner-Aegerter del team GYTR GRT. Ma lui svolgerà comunque un test in Andalusia (22-23 novembre) prima di andare in vacanza: “È importante trovare buone condizioni per provare gli aggiornamenti. Speriamo di trovarle, avremo molto lavoro da fare. Abbiamo solo quei due giorni per capire tutto e poi aspettare gennaio per tornare in pista. Sarà importante il lavoro che faremo.”.

Inevitabile parlare anche dell’arrivo di Rea: “Dopo il suo primo giorno ero impressionato, perché è stato subito veloce. Sappiamo che la moto è buona è, come ha detto anche lui, è facile da guidare. È un sei volte campione del mondo e per Yamaha è importante fare un altro step per il futuro, lavoreremo tutti assieme per essere parte di un grande sogno ancora. Sarà interessante lottare con lui adesso che è mio compagno di squadra“.

Foto: Pata Yamaha Prometeon