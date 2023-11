Supersport, Can Oncu operato al braccio sinistro: “Tornerò più forte”

Can Oncu vuole vincere il titolo mondiale Supersport e per farlo ha dovuto ricorrere a un intervento chirurgico. Come ci ha spiegato Manuel Puccetti a EICMA, il braccio sinistro infortunato ad Assen non è mai tornato al 100% ed era necessario andare in sala operatoria per provare a risolvere il problema.

Supersport, intervento ok per Oncu

L’operazione si è svolta nella giornata di domenica presso il Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham, una struttura privata in cui si è messo nelle mani di uno dei più importanti specialisti dei nervi. Oncu è stato sottoposto a una trasposizione, praticamente un trapianto, con dei nervi che sono stati prelevati dal polpaccio per tamponare il problema al plesso brachiale.

Sul suo profilo Instagram ufficiale il pilota ha pubblicato foto e video che lo riprendono sul letto della clinica. L’intervento è andato bene e ha detto le seguenti parole: “Penso che in alcuni giorni inizierò la riabilitazione. Tornerò molto più forte in pista per ottenere risultati migliori. Ci vediamo“.

Oncu è fiducioso per il suo futuro, ha grande voglia di tornare a correre e di dimostrare il suo valore. La riabilitazione dovrebbe durare circa un mese e mezzo. L’operazione effettuata era un passo necessario per consentirgli di raggiungere i suoi obiettivi. Nel 2024 con un braccio sinistro a posto e una Kawasaki ZX-6R rinnovata dovremmo vederlo davanti nel Mondiale Supersport.