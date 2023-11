Per Can Oncu il 2023 è stato un anno decisamente sfortunato. Partito con l’ambizione di lottare per il titolo mondiale Supersport, al via di Gara 2 ad Assen è stato steso da Yari Montella e si è procurato un serio infortunio al braccio sinistro. Frattura all’ulna distale e anche al radio prossimale. La cosa peggiore, però, è il danno subito al nervo radiale. È tornato a correre solo a settembre a Magny-Cours e le sue condizioni fisiche non sono affatto quelle ideali.

Supersport, intervento chirurgico per Oncu

Il calvario del pilota turco non è finito. Manuel Puccetti lo ha raccontato a Corsedimoto: “Can domani va in Inghilterra a fare un percorso di controlli da uno specialista mondiale dei nervi in un ospedale privato a Birmingham. Domenica lo opereranno. Mi hanno spiegato che gli faranno una trasposizione di nervi, praticamente un trapianto. Gli prenderanno dei nervi da un polpaccio e cercheranno di tamponare il problema che ha nel nervo del plesso brachiale, che è strappato e rovinato all’80%. Con questa trasposizione, a cui farà seguito una riabilitazione di un mese e mezzo, dovrebbe tornare a posto“.

Oncu a Jerez ha conquistato un incredibile terzo posto in Gara 2 e Puccetti ha spiegato come sia stato possibile: “Tutti se lo chiedono. Sinceramente, la salvezza è stata la bandiera rossa che li ha fatti poi ripartire per soli 7 giri. Dopo 6 mesi dall’infortunio ha il braccio sinistro che gli funziona al 20-30% e che gli dà un’autonomia di 7-8-9 giri“.

I piani di Manuel Puccetti in SSP

Il proprietario del team emiliano ha confermato che ci sarà solo Oncu sulla Kawasaki in Supersport: “Vogliamo concentrarci solo lui e fargli vincere il campionato del mondo“.

Per il 2024 ci sarà in pista una ZX-6R rinnovata con delle novità che dovrebbero aiutare il pilota turco ad essere più competitivo contro Ducati, Yamaha e MV Agusta: “Il regolamento ci permetterà di montare un link diverso e anche le piastre di sterzo. Il link ci aiuterà tantissimo. La nostra Kawasaki di solito è forte nel primo 50-70% della gara, poi consumiamo le gomme più degli altri. Il link potrebbe lavorare proprio in quell’area, riducendo l’usura e consentendoci di avere un vantaggio nel finale. Sospensioni? Ne proverò di nuove per fare delle comparazioni, ma con WP ci troviamo bene e sono quelle che funzionano meglio in assoluto“.

Puccetti spera di avere Oncu al meglio della condizione e in grado di portare la squadra a vincere il titolo Supersport. Il talento non manca al 20enne di Alanya, però adesso è fondamentale che il suo braccio torni al 100%.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing