DAO Kawasaki raddoppia nel British Superbike con Brayden Elliott

Il 2024 sarà l’anno della svolta per il team DAO Racing. Con il pieno supporto di Kawasaki Motors UK lascerà in via definitiva le road races per concentrarsi in toto sul British Superbike. Una decisione che ha fatto discutere, considerando che in questi anni ha ottenuto ottimi risultati nelle corse su strada (in primis il Senior TT 2019 vinto con Dean Harrison), ma legittimata dal fatto che questo passaggio presenti un programma a dir poco ambizioso.

INGAGGIATO DANNY BUCHAN PER IL BRITISH SUPERBIKE

Comunicato ampiamente nelle scorse settimane, la compagine diretta da Jonny Bagnall si è assicurata Danny Buchan. Per quanto reduce da un 2023 problematico, il due volte Campione britannico Superstock 1000 resta un top rider per il BSB, a maggior ragione in sella ad una Kawasaki Ninja ZX-10RR. Proprio con la casa di Akashi conquistò le sue prime vittorie e, nel 2019, il quarto posto in campionato.

DAO KAWASAKI RADDOPPIA CON ELLIOTT

Accanto a Buchan, DAO Racing porterà in pista una seconda Kawasaki affidata a Brayden Elliott, già loro portacolori in questo 2023 passando dalla Superstock 1000 al British Superbike. Australiano, dal 2017 milita nei principali campionati motociclistici britannici, trovando così l’opportunità di disputare la sua prima stagione completa nel BSB. In questa categoria ha avuto modo di esordire nei conclusivi tre round della stagione 2023 in sostituzione del partente Dean Harrison, ottenendo due diciassettesimi posti a Donington Park quali migliori risultati.

BRAYDEN ELLIOTT PRONTO PER IL BRITISH SUPERBIKE 2024

“Assicurarmi un posto nel BSB è tutto ciò che ho sempre sognato“, ha ammesso il ventottenne originario del New South Wales. “Sono entusiasta di questa opportunità e enormemente grato a Sommai, Clarissa, Jonny e tutto il team per aver riposto la loro fiducia in me. Sicuramente non sarà facile, ma farò tutto il possibile per rendere la squadra orgogliosa di me. Quel che è certo ci prepareremo al meglio e partiremo per gradi, definendo degli obiettivi realistici da raggiungere l’anno prossimo“.