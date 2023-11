Il Mondiale Endurance FIM EWC è prossimo alla stagione 2024 presentando alcuni accorgimenti regolamentari. Novità significative, in alcuni casi volte a contenere i costi, in altrI ancora con la missione di allargare la platea di piloti e squadre al via. Cambiamenti non ancora ufficializzati, ma che possiamo anticipare in questo articolo.

IL CALENDARIO ENDURANCE 2024

Non è una novità altresì il calendario 2024, comunicato nelle scorse settimane. Restano le quattro tappe storiche, tuttavia con una rivisitazione per quanto concerne il loro format. La stagione si aprirà il 20-21 aprile con la 24 Heures Motos Le Mans, seguita in data 8 giugno dalla trasferta di Spa-Francorchamps, in questa circostanza non più una 24, bensì una 8 ore di gara. Appuntamento il 21 luglio con la “gara delle gare” rappresentata dalla 8 ore di Suzuka, con il gran finale rappresentato dal Bol d’Or (24 ore di Le Castellet) il 14-15 settembre.

SUZUKA ANCHE PER LA SUPERSTOCK

Inerente il calendario, la novità principale è rappresentata dalla stessa 8 ore di Suzuka che, per la prima volta nella storia, sarà valevole anche per il calendario della classe Superstock. Le squadre pretendenti alla FIM Endurance World Cup tuttavia non saranno obbligate ad affrontare questa trasferta, in quanto per l’assegnazione della Coppa del Mondo di categoria verranno presi in esame i migliori 3 risultati conseguiti nei 4 eventi previsti dal calendario.

QUATTRO PILOTI PER LA CLASSE SUPERSTOCK

Sempre per quanto concerne la classe Superstock, dall’anno prossimo nelle due 24 ore (Le Mans e Bol d’Or) previste dal calendario, le squadre potranno far correre in qualità di titolare 4 e non più soli 3 piloti. Una scelta, si mormora, voluta per sostenere alcuni team che possono così “vendere” un posto in più a piloti paganti.

SI TORNA AL 110 % NELL’ENDURANCE

Per questo motivo è stato ulteriormente innalzato il tempo limite di qualificazione per i piloti. Non più il 108 % rispetto al miglior crono siglato dal pilota più veloce del proprio gruppo e classe di appartenenza, bensì si ritorna al 110 %. Questo, giocoforza, dovrebbe favorire tanti motociclisti non propriamente professionisti a sposare la causa dell’Endurance.

NON PIÙ PUNTEGGI MAGGIORATI PER L’ULTIMO ROUND

Sempre a proposito di novità non ancora annunciate, nel 2024 sparirà l’assegnazione di un punteggio maggiorato (elevato del coefficiente di 1.5) per il conclusivo round previsto dal calendario. Introdotto nella stagione 2016/2017 per render più importante e decisiva la 8 ore di Suzuka (all’epoca ultimo round), con il Bol d’Or gran finale questa normativa non è più necessaria. Tuttavia il regolamento prevederà sempre l’applicazione di un punteggio maggiorato (sempre con il coefficiente moltiplicativo di 1.5) nell’eventualità che l’ultimo round, in un prossimo futuro, non sia una 24 ore.

FORMAT E BOX

Per quanto concerne i weekend di gara, dopo l’esperimento vissuto quest’anno alla 24 ore di Spa si va verso un programma sempre più compresso (massimo 3 giorni di attività) con soppressione del Warm Up. Cambierà anche l’allocazione dei box: la squadra leader di campionato EWC e della classe Superstock avrà il diritto di scegliere il box di ogni evento del calendario. Per il primo round (Le Mans) si farà riferimento alla classifica della stagione precedente.