Superbike, Honda: nel 2024 una nuova arma per provare a vincere

Il 2024 sarà un anno molto importante per Honda, che vuole rilanciarsi sia in MotoGP sia nel Mondiale Superbike. Se in top class si attende l’annuncio inerente il sostituto di Marc Marquez, invece nel campionato delle derivate di serie c’è stata la conferma della coppia Lecuona-Vierge fino al 2025. I piloti non cambiano, ma cambierà la loro CBR1000RR-R Fireblade SP.

Honda presenta la nuova CBR1000RR-R Fireblade SP

Nei giorni scorsi la Honda ha presentato una nuova versione della sua supersportiva, annunciando delle novità importanti che dovrebbero renderla più competitiva nel WorldSBK. A livello di aerodinamica, ci sono delle nuove alette che aumentano la stabilità in staccata e in ingresso curva, oltre a ridurre l’impennamento in accelerazione. Il serbatoio (con capacità aggiuntiva di 0,4 litri) è stato posizionato più in basso per aumentare il comfort del pilota. Il condotto di aspirazione, delle stesse dimensioni della RC213V MotoGP, incanala l’aria nel suo punto di maggiore pressione aerodinamica assicurando massime prestazioni. I semimanubri sono più alti di 19 mm e più vicini al pilota di 23 mm. Le pedane sono posizionate più in basso di 16 mm.

Il telaio a doppia trave di alluminio è stato ottimizzato, riducendo il peso di circa 1 kg e consentendo un nuovo bilanciamento della rigidità laterale e torsionale. Questo rende la CBR1000RR-R Fireblade SP più maneggevole e precisa nella guida, nei cambi di direzione dovrebbe risultare più agile. Per quanto concerne le sospensioni, troviamo le Ohlins S-EC 3.0 Spool Valve. Presenti delle nuove pinze freno Brembo Stylema R su dischi da 330 mm. Ma il team HRC ha già annunciato nel Mondiale SBK 2024 utilizzerà ancora sospensioni Showa e freni Nissin.

Capitolo motore. Gli aggiornamenti mantengono la potenza a 217 CV a 14.000 giri e una coppia massima di 113 Nm a 12.000 giri/min. La nuova Honda ha una coppia maggiore a medi regimi, quindi ha un’accelerazione migliore rispetto al modello precedente. I rapporti del cambio sono più corti. L’utilizzo del Throttle By Wire a due attuatori consente di avere una risposta più fluida dell’acceleratore ai bassi regimi e un freno motore più efficace. L’erogazione della potenza è più lineare e questo sarà di grande aiuto ai piloti. Da non dimenticare che l’albero a gomiti e le bielle ora sono più leggere. Sono state apportate modifiche a testata, rapporto di compressione, fasatura distribuzione e molle a valvola.

Superbike, Vierge fiducioso per il 2024

Xavi Vierge, presente a EICMA, ha detto le sue prime impressioni sulla nuova moto che Honda porterà in pista e che non vede l’ora di guidare: “Fondamentalmente è tutto nuovo. Sembra davvero simile all’altra, ma sono cambiate tante cose. In Giappone stanno lavorando molto duramente. Purtroppo, non l’abbiamo ancora provata. Non vedo l’ora di farlo e di vedere come va. Siamo concentrati su riuscire a utilizzare più potenza. Abbiamo un motore potente, però non riusciamo a sfruttarne tutta la potenza in rettilineo. L’obiettivo è migliorare l’elettronica per avere una migliore accelerazione“.

Il 22 e il 23 novembre ci sarà un test a Jerez e Vierge avrà l’occasione di provare la nuova CBR: “Sarà importante avere delle buone giornate e fare un buon test. Vogliamo disputare una grande stagione 2024, quindi sarà cruciale fare un buon inverno. Ci aspettavamo di più nel 2023, abbiamo faticato e ora con la nuova moto vogliamo migliorare per lottare per la top 5. Honda e io vogliamo vincere, lavoreremo duramente per farcela prima possibile“.

