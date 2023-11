“Ho vinto 32 Mondiali ma ancora non basta” . Toni Bou lo aveva detto un anno fa in un’intervista Corsedimoto e quest’anno ha arricchito la sua collezione con altri due titoli iridati. Nei giorni scorsi il fuoriclasse catalano ha difeso con successo il suo titolo di campione del mondo di X-Trial a Madrid. ha raggiunto così quota 17 titoli nella categoria indoor da quando ha iniziato a gareggiare con il team Repsol Honda nel 2007.

A settembre Toni Bou aveva già conquistato il titolo di Campione del Mondo TrialGP 2023 arrivando a 17 titoli all’aperto. La sua moto è certamente performante ma è Tono Bou a fare la differenza. A 37 anni e dopo oltre 20 stagioni ha ancora la voglia e l’entusiasmo di un ragazzino. È una leggenda intramontabile, senza tempo che incanta intere generazioni di appassionati. Peccato solo che il trial, per quanto sia una specialità ultra spettacolare, sia così poco seguito in Italia. Tra l’altro Toni Bou quest’anno ha dominato il quarto round del Mondiale trial proprio davanti al pubblico italiano, in occasione della gara che si è svolta nella Repubblica di San Marino.

Ai 34 titoli mondiali individuali si aggiungono anche quelli a squadre. Quest’anno Bou ha vinto pure il Trial delle Nazioni con la nazionale spagnola assieme a Jaime Busto e Gabriel Marcelli. Il 39 edizioni del mondiale a squadre, la Spagna ha ne vinte 29 tra cui le ultime 19. Numeri veramente da record per un team capitanato da un re che non ha alcuna intenzione di abdicare.

Foto www.galfer.eu