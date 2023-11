La partenza di Marc Marquez non avrà solo ripercussioni tecniche in casa Repsol Honda. La Casa dell’Ala dorata si ritrova a fare i conti con l’addio del campione che ha portato sei titoli MotoGP nell’ultimo decennio, ma perde anche qualche sponsor importante. A cominciare dal famoso marchio Red Bull che seguirà il fenomeno di Cervera nel passaggio al team Gresini Racing. Il colosso delle bibite energetiche sosterrà economicamente la squadra satellite di Nadia Padovani con un accordo ancora da definire.

Il matrimonio Honda-Red Bull

Il rapporto tra HRC e Red Bull nel Motomondiale risale alla stagione 2006, quando Dani Pedrosa e Nicky Hayden indossarono per la prima volta l’iconico toro dell’azienda austriaca. Nel 2013 debuttò Marc Marquez in sella alla RC213V, vincendo il titolo MotoGP al primo colpo e attirando l’attenzione del brand, che rafforzò i suoi legami con la Honda due anni dopo, apponendo per la prima volta il suo logo sulla moto. Da allora il rapporto tra l’azienda di Dietrich Mateschitz e Marquez ha veleggiato a gonfie vele, anche attraverso una serie di campagne mediatiche ad hoc, come al volante di una vettura di Formula 1 del team Toro Rossi, o in sella alla sua MotoGP borchiata su una pista da sci.

Per la Red Bull, la presenza di Marc Marquez nel box Repsol Honda è sempre stata una condizione essenziale per sponsorizzare il team ufficiale HRC. L’accordo legale che vincola entrambe le parti non solo include questo requisito, ma impedisce anche alla Honda di consentire ad un altro sponsor di bevande energetiche di comparire sulle carene fino al dicembre 2024, anche se Red Bull rescinderà il contratto anticipatamente. Come avverrà a fine stagione, quando l’otto volte iridato passerà in sella alla Ducati GP23 del team Gresini. Tra Red Bull e Honda s’interrompe un matrimonio durato 18 anni e resta da vedere se il marchio austriaco sarà l’unico grande sponsor ad abbandonare la HRC a fine anno.

L’addio di Estrella Galicia…

Anche Estrella Galicia, il più potente birrificio della Corporazione Hijos de Rivera, collabora attivamente con il Repsol Honda Team grazie alla sponsorizzazione personale che ha da anni con Marc Marquez. Lo sponsor spagnolo ha seguito suo fratello Alex nel trasferimento in Gresini Racing, con gli adesivi Estrella Galicia sulla carena della sua Ducati e sulla tuta del catalano. Di certo la Honda preserverà il suo title sponsor Repsol, gigante petrolifero spagnolo, e risparmierà i 15 milioni di euro di ingaggio che Marc guadagna da tre stagioni. Ma sicuramente la Casa dell’Ala dorata avrà notevoli ripercussioni economiche (e non solo), sia nel breve che nel medio termine.