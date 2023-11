Aleix Espargaró ha lasciato la Malesia senza conquistare punti e perde il quinto posto in classifica MotoGP ora detenuto da Johann Zarco. E’ la seconda volta in questa stagione che chiude un Gran Premio a quota zero dopo la tappa indiana. A Sepang ha terminato 12° nella Sprint Race e domenica ha rimediato una nuova caduta, la quinta per tutto il fine settimana, la ventesima in questo campionato 2023.

Problemi con la forcella…

Per il pilota Aprilia è stato un altro weekend da archiviare dove è stato lontano dai migliori sin dal venerdì di prove libere. Dopo la pessima prestazione nella Sprint, Aleix Espargaró ha chiesto alla sua squadra di apportare alcune modifiche all’assetto della sua RS-GP per domenica. Un azzardo che ha pagato a caro prezzo. “Abbiamo cambiato molto la moto nel warm-up per essere più veloci“, ha commentato Aleix nell’ultimo debriefing della Malesia. “Abbiamo alzato l’anteriore e accorciato il forcellone. Sapevo che così sarebbe andata meglio con tanto caldo, ma ho anche avvisato la squadra che la pressione nella gomma anteriore sarebbe aumentata. Il rischio era molto alto e purtroppo sono caduto“.

L’alfiere di Granollers è caduto al nono giro, quando era in lotta con il compagno di squadra Maverick Vinales per la 12esima posizione. Fin dal primo giorno ha faticato a trovare il giusto feeling con la RS-GP23, pur provando la specifica della forcella lunga che Ohlins offre ai team della MotoGP. Espargaró spiega di aver testato questa forcella “venerdì e sono caduto quattro volte“, da qui l’inevitabile scelta di smontarla. Secondo Aprilia, il problema riscontrato con la forcella lunga Ohlins è che con essa “puoi frenare più forte, e va bene, ma se rilasci il freno la moto si sbilancia completamente e non hai supporto per l’avantreno“. Da qui le quattro cadute registrate nella sola giornata di venerdì.

… e con le gomme

Oltre a lottare con le sospensioni della sua moto, Aleix ha avuto molti problemi questo fine settimana anche nel gestire la pressione della gomma anteriore. Quello di Granollers è l’unico pilota della MotoGP che quest’anno è già stato sanzionato con una penalità di tre secondi per aver guidato con pressioni troppo basse. La prossima sanzione sarà di sei secondi se violerà nuovamente il regolamento. Una situazione “orribile” per i tecnici della Casa di Noale incaricati di gestire gli pneumatici e determinare le pressioni da utilizzare prima di ogni sessione. “Non potete immaginare il livello di stress a cui sono sottoposti i miei ingegneri, sapendo che se la pressione è troppo alta non potrò guidare. Tutti sono nervosi, a disagio, hanno paura di sbagliare e di ricevere un’altra sanzione come già abbiamo avuto in Thailandia… È come vivere un incubo“.

Foto: Instagram @aleixespargaro