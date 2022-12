Toni Bou leggenda del trial “Ho vinto 32 Mondiali ma ancora non basta”

Toni Bou è una leggenda dello sport mondiale. Nel corso della sua carriera ha vinto sedici titoli mondiali outdoor ed altrettanti indoor. Ai successi individuali bisogna aggiungere quelli ottenuti con la Spagna al Trial delle Nazioni. Complessivamente Toni Bou ha vinto 131 delle 237 gare di TrialGP e 73 delle 98 di X-Trial a cui ha partecipato.

“Sono tanto contento di ciò che ho fatto in carriera – racconta Toni Bou a Corsedimoto -Ormai sono abituato ai titoli mondiali perché ne ho vinti tanti ma è sempre un evento speciale e un’emozione nuova. Mi ha fatto molto piacere partecipare ancora una volta ai FIM Awards assieme a tutti i campioni del mondo”.

Hai vinto sedici mondiali outdoor. Qual è stato il più bello?

“Il titolo di quest’anno è stato bellissimo per me perché finalmente mi ero ripreso dall’infortunio e stavo molto bene fisicamente. Mi sono sentito di nuovo io, il pilota di un tempo. Ho vinto e sono felice”.

Gareggi ai massimi livelli da oltre vent’anni e hai vinto tutto ciò che era possibile. Per quanto tempo continuerai?

“Non so per quanto gareggerò ancora. Ho ancora due anni di contratto con la Honda Repsol. In questo biennio darò il massimo per cercare di vincere tutto quello che si può poi vedremo”.

Dal 9 all’11 giugno 2023 San Marino ospiterà una prova del Mondiale Trial. Ti fa piacere?

“Sono contento che l’anno prossimo si gareggi a San Marino. Siamo già stati una volta e mi era piaciuto tantissimo. Venire in Italia poi è sempre speciale per noi, per la gente, i tifosi… E’ uno spettacolo per tutti: ci divertiamo noi e si diverte il pubblico”.