Dress code black tie. La frase non lascia adito a dubbi. Per partecipare ai FIM Awards, al Palazzo dei Congressi di Rimini, le signore devono indossare un abito lungo fino alla caviglia e gli uomini lo smoking con papillon nero. E così piloti e team manager abbandonano per una serata la divisa del team e si vestono elegantissimi. C’è chi si sente a suo agio e chi decisamente meno. Come Alvaro Bautista che in barba al protocollo indossa una camicia rossa con cravatta: la sua personalità si nota anche da queste piccole cose.

L’evento si apre con il briefing del personale, rigorosamente in abito scuro. Oltre settanta le hostess e i ragazzi della security più i tecnici e gli chef, solo per dare un’idea dell’ entità dell’evento. Tra i piloti il primo ad arrivare è James Toseland, presentatore dell’evento e che fa in qualche modo gli onori di casa…anche se non è propriamente in casa.

Arrivano poi uno dopo l’altro tutti gli invitati. Valentino Rossi entra da…non si sa dove. Nessuno lo vede passare ma comunque c’è. Sul tappeto rosso sfilano i presidenti di tutte le federazioni internazionali, i Campioni del Mondo, i team manager che hanno vinto i mondiali, i rappresentanti delle principali Case, gli sponsor ed alcuni super ospiti. Prima si fermano al banco accrediti, guardaroba ed infine si mettono in fila per la foto ricordo.

Mentre gli ospiti aspettano, tipo alle poste, ne approfittano per fare pubbliche relazioni, business to business che fa più scena. Già perché la parola d’ordine è fare scena, apparire poi pazienza se qualche signora ha comprato l’abito da sera dai cinesi a 20 euro. E c’è realmente chi lo ha fatto, abbiamo sentito delle ragazze che parlavano proprio di questo, ma sono semplici dettagli.

Le signore sono tutte elegantissime il problema è la lunghezza degli abiti, spesso fino a terra. Ci sono quindi vari incidenti di percorso ma non esiste evento motoristico senza cadute e sbandate. E così come in ogni evento di moto c’è chi stabilisce il record della pista e lo ha fatto Valentino Rossi all’uscita dal salone dei FIM Awards. Mancava il trasponder ma lui e Francesca hanno percorso tutto il red carpet di corsa, i più veloci in assoluto della serata. Non avevano voglia di fermarsi all’uscita per foto ed interviste ed è comprensibile visto che le premiazioni si sono concluse a mezzanotte.

Tanti altri ospiti si sono intrattenuti e si sino divertiti fino a tarda notte. Dopo la cerimonia è stato organizzato un party per tutti gli ospiti, un momento di relax in cui mollare un po’ i freni inibitori e ballare, scherzare e ridere di gusto. Proprio al party si è visto il volto più umano dei piloti, dei manager, dei dirigenti. Qualche signora lungimirante si era portata le scarpe di ricambio per stare più comoda, alcuni si sono tolti il papillon per divertirsi senza restrizioni di alcun tipo, in attesa di tornare ad indossare la tuta e divisa dei team che tanto amano.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri