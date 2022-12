Superbike: Eugene Laverty ancora in ospedale a Melbourne, presto a casa

Due settimane dopo il terribile incidente nella finale Superbike a Phillip Island, il pilota BMW Eugene Laverty sta meglio e presto potrebbe lasciare l’ospedale di Melbourne. La frattura del bacino non ha richiesto intervento chirurgico, per cui i tempi di degenza sono ben inferiori a quelli temuti in un primo momento. Ricordiamo che Laverty era scivolato in ingresso alla curva 1 a cinque giri dal termine della gara conclusiva del Mondiale, venendo investito da Xavi Fores che seguiva. Una dinamica paurosa, che avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori. Adesso Laverty è in attesa che i medici diano il via libera per il viaggio aereo che lo riporterà in Europa.

Tantissima solidarietà

Phillip Island sarebbe stata comunque l’ultima recita di una grande carriera. In queste due settimane di degenza Eugene Laverty è stato travolto da messaggi e dimostrazioni di amicizia provenienti da piloti, addetti ai lavori e semplici appassionati. Come sempre, ad assisterlo l’inseparabile moglie Pippa Morson, nella foto d’apertura con Eugene. “Quella domenica a Phillip Island avremmo dovuto concludere la giornata con un mega party invece ci siamo ritrovati all’ospedale di Melbourne” racconta la consorte. “Dobbiamo un gigantesco grazie a tutto il personale medico, sia in circuito che in ospedale, sono stati perfetti ed è grazie anche a loro se ne siamo in qualche modo usciti”. Durante la degenza, Pippa ha ricevuto anche la visita di Valtteri Bottas, pilota Alfa Romeo F1, e consorte: le due coppie sono legate da una lunga amicizia.

Il futuro di Eugene Laverty

Nei piani BMW Eugene Laverty diventerà tester di riferimento del reparto corse. Quindi si occuperà dei collaudi del progetto Superbike, oltre a dirigere le attività del team satellite MGM, di proprietà del magnate dei viaggi Jurgen Roder. L’ormai ex pilota irlandese diventa l’uomo di collegamento fra BMW e team satellite. Che – aldilà delle etichette – godrà del massimo supporto (anche finanziario…) della casa madre. Laverty farà anche da special coach dei due piloti: il confermato Loris Baz e la novità Garrett Gerloff. La nuova line up debutterà il 13-15 dicembre nei test di Jerez.

