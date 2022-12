Superbike, Alvaro Bautista campione anche in cucina

Il media event dei FIM Awards è uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo. Sporco perché ci si sporca di farina, solo per quello. Alvaro Bautista lo ha fatto e con il sorriso dal primo all’ultimo istante. Il Campione del Mondo Superbike è stato il grande protagonista del Piadina Challenge, nel centro storico di Rimini. Assente Pecco Bagnaia, Alvaro si è confermato un campione di disponibilità e simpatia prestandosi per foto, selfie e scambiando quattro chiacchiere con tutti.

Ha impastato la piadina, l’ha farcita ed ha assaggiato le varie specialità gastronomiche romagnole.

“Mi piace cucinare – ha detto Alvaro Bautista mentre era alle prese con l’impasto – lo faccio spesso anche a casa. Amo la cucina italiana e romagnola, è da vent’anni che vengo da queste parti per le gare”.

L’anno prossimo però spera di venire in Emilia Romagna solo una volta, per la gara di Misano e di non doverci tornare anche per quella di Imola di cui si sta parlando tanto in questo periodo. Alvaro Bautista non ama gareggiare in riva al Santerno perché considera quella pista troppo pericolosa per le moto, senza vie di fuga.

Al “Piada Challenge” hanno partecipato anche Sam Sunderland, Toni Bou, Tim Gajser e tanti altri campioni. Suderland si è divertito in una sorta di lancio della piadina sotto lo sguardo divertito dei presenti. La sfida di farcitura è stata vinta campionessa del mondo di trial femminile Emma Bristow.

Bautista aveva farcito la sua piada con polpo e patate ispirandosi al polpo alla gallega.

Nel pomeriggio i piloti partecipano ad un evento benefico a porte chiuse e all’accensione delle luminare e di sera, smoking per le premiazioni. Bautista la prende con filosofia ma sicuramente non vede l’ora che si spendano i riflettori per fare il papà e giocare con le sue bambine.

Foto Marzio Bondi