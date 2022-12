FIM Awards, tutti gli eventi: dalla gara di piadine allo spettacolo di Natale

Sarà più buona la piadina preparata da Alvaro Bautista o quella di Tim Gajser? I Campioni del Mondo presenti ai FIM Awards si sfideranno in un contest culinario con gli ingredienti tipici del loro Paese di provenienza. Assente Pecco Bagnaia che arriverà nel pomeriggio, gli altri big cercheranno di preparre delle piadine in un ristorante nel cuore di Rimini. I piloti visiteranno poi il Borgo San Giuliano, faranno uno shooting fotografico sul Ponte di Tiberio e ai murales presenti in questo storico quartiere di Rimini. Chi vuole cercare d’incontrarli deve stazionare in zona Ponte di Tiberio domani, sabato, dalle 12 alle 13 circa.

Nel pomeriggio i piloti parteciperanno ad un evento a porte chiuse al Teatro Galli ed assisteranno poi all’accensione delle luci di Natale in piazza Cavour. Quaranta campioni, vincitori dei titoli mondiali 2022 e guidati da Francesco Bagnaia, saluteranno l’evento affacciandosi dal teatro Galli per salutare il pubblico e insieme a tutti i presenti avvieranno lo spettacolo in programma in concomitanza con l’accensione delle luci. Il programma prevede musica dal vivo e tanto altro. Gli appassionati a caccia di selfie ed autografi potranno cercare di avvicinarsi al loro beniamini all’uscita dal teatro.

I protagonisti del motociclismo mondiale si sposteranno poi, in serata, al Pala Congressi di Rimini per il galà FIM Awards con la premiazione di tutti Campioni del Mondo. La manifestazione ovviamente è su invito.

Per la prima volta la FIM ha scelto Rimini e la Regione Emilia-Romagna come riferimento dei motori, un legame sempre più stretto anche a livello sportivo. Misano ospita sia il Mondiale MotoGP che quello Superbike ed è probabile che anche Imola torni ad ospitare le moto con il WSBK. Intanto ci si auspica un rilancio del crossodromo della Baldasserona di San Marino e del Monte Coralli di Faenza.