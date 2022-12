MotoGP, Vinales spinge sul turbo Aprilia: “Non ho firmato per tenere il posto”

Se la stagione MotoGP 2022 si è presentata indecisa ed entusiasmante fino all’ultimo round di Valencia, la prossima sarà ancora più avvincente. Perché oltre ai protagonisti Bagnaia, Quartararo, Bastianini e Aleix Espargarò, ritroveremo Marc Marquez in splendida forma e un Maverick Vinales in grande ascesa, oltre ai “piloti-sorpresa” che sicuramente non mancheranno. Inoltre vedremo l’introduzione di nuove tappe e delle gare sprint che daranno inizio ad una nuova era.

L’ascesa di Vinales con Aprilia

21 Gran Premi, due gare con punti in ogni weekend, un calendario temuto da molti, ma non da Maverick Vinales. Dopo aver chiuso la parentesi con Yamaha nell’estate 2021, ha abbracciato con entusiasmo il progetto Aprilia. Nell’ultima stagione MotoGP ha raccolto tre podi e si è reso autore di una seconda parte di campionato di grande spessore ed è diventato sempre più padrone della sua RS-GP. Tanto che dal prossimo anno anche il veterano Aleix Espargarò avrà filo da torcere. Al Sachsenring è stato per la prima volta alla pari con il compagno di box, prima che un problema tecnico provocasse il ritiro. Una settimana dopo, ad Assen, Top Gun ha agguantato il suo primo podio chiudendo terzo, dopo la pausa estiva ha sfiorato la vittoria a Silverstone con il secondo posto. A Misano ha regalato un fibrillante terzo posto alla Casa di Noale. Poi c’è stata la flessione dell’azienda veneta che ha rovinato il finale di stagione…

Obiettivi per la stagione MotoGP ’23

Dal 2023 ci saranno in griglia le altre due Aprilia del team RNF, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez, indispensabili per accelerare sull’evoluzione del prototipo e fare gioco di squadra qualora fosse necessario. Alla prima vera annata con il marchio italiano non aveva aspettative chiare, “il mio obiettivo era conoscere la moto. A metà stagione eravamo a un ottimo livello… Ora penso di conoscere bene la la moto e il team. L’anno prossimo, ovviamente, avrò più pressione. Dobbiamo andare avanti perché i nostri obiettivi sono chiari“. Sin dal primo incontro con l’ad Massimo Rivola “gli ho detto che se avessi firmato con l’Aprilia era per vincere, che non volevo firmare solo per mantenere il posto in MotoGP. Massimo non ha esitato un secondo e mi ha detto che questo progetto era stato creato per conquistare il titolo“.

Foto: MotoGP.com