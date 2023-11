MotoGP, Luca Marini: “Pecco mi ha rovinato la gara”

In Qatar Luca Marini conquista il secondo podio stagionale, ma manca ancora una volta la prima vittoria in MotoGP. Nonostante sia partito dalla pole position, il pilota del Mooney VR46 Racing Team non riesce a tenere il passo del duo Bagnaia-Di Giannantonio, involatisi verso la vittoria sin dal primo giro. Lascia Losail con un doppio podio e nel round finale di Valencia proverà a dare l’assalto al quinto posto in classifica.

Un’altra vittoria mancata

Dopo la brutta caduta in India, dove si è rotto la clavicola e ha rovinato il weekend del compagno di squadra Marco Bezzecchi, Luca Marini è ritornato in forma smagliante nel GP del Qatar. “È vero, sono molto soddisfatto. Un podio nella Sprint, la pole position con un giro record e ora il terzo posto in gara. È stato un buon fine settimana“. Resta l’amaro in bocca per non essere ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio… “Mi manca questa vittoria, ma in questa gara ho dato il massimo. La vittoria non era possibile. Me ne sono accorto quando Pecco Bagnaia mi ha superato alla prima curva, nonostante fossi partito bene dalla pole. In questo senso mi ha già rovinato la gara“, ha scherzato il fratello di Valentino Rossi.

Sono le ultime uscite di Luca Marini in sella alla Ducati Desmosedici, dopo la gara di Valencia si volta pagina. Intanto si gode la sfida iridata che vede protagonista il compagno di Academy. “Pecco Bagnaia può gestire meglio la pressione. Non dobbiamo dimenticare. È il terzo anno consecutivo che lotta per il titolo della MotoGP, Jorge non è ancora abituato“. Nei prossimi giorni arriverà anche l’annuncio ufficiale del passaggio in Repsol Honda, nel weekend di Losail tutto è rimasto in silenzio. “Dovrete pazientare ancora una settimana“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto: Mooney VR46 Racing Team