Supersport: Kaito Toba al MIE Racing Honda, affiancherà Pawi

Si allunga sempre più l’elenco dei piloti che passano dal Motomondiale al WorldSSP. Nel 2024 il giapponese Kaito Toba gareggerà con il PETRONAS MIE Racing Honda Team assieme al malese Khairul Idham Pawi. Con Tarran Mackenzie e Adam Norrodin promossi in Superbike (leggi qui), la squadra di Midori Moriwaki era alla ricerca di due giovani da schierare in Supersport.

Kaito Toba, non ha ancora 24 anni ma ha all’attivo sette stagioni nel Campionato del Mondo Moto3. Dopo aver vinto l’Asia Talent Cup 2014, il giovane ha continuato a competere nella Red Bull Rookies Cup e nel campionato mondiale CEV Moto3 Junior prima di passare alla Moto3. Ha sempre gareggiato principalmente su Honda. Attualmente è 11esimo classifica nel Mondiale Moto3 con in bacheca il secondo posto al GP dell’India.

“Sono entusiasta di unirmi al PETRONAS MIE Racing Honda Team – commenta Kaito Toba – Questa è una grande opportunità per me e sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto, con il prestigioso marchio PETRONAS come title sponsor. Inizia un capitolo completamente nuovo nella mia carriera: per la prima volta gareggerò nel Campionato Mondiale Supersport. Sono abituato ad allenarmi con un 600 ma non ho ancora provato la CBR600RR quindi cercherà di sfruttare al massimo ogni sessione di test invernali per creare un buon feeling con la moto fin dall’inizio. In calendario ci sono piste che conosco ma anche due o tre che non ho mai visto. Non so ancora cosa aspettarmi ma non vedo l’ora di lanciarmi in questa nuova sfida: sono pronto a dare il massimo”.

Felice anche Khairul Idham Pawi che commenta così questa opportunità. “Ho conosciuto la squadra a Jerez, durante l’ultimo round della stagione 2023, e tutti sono stati molto disponibili durante ogni sessione. Il WorldSSP è una categoria ultra competitiva con tanti piloti veloci. Il mio obiettivo iniziale è quello di centrare costantemente la zona punti e poi capire come migliorare nel corso della stagione. Sono entusiasta di far parte nuovamente della famiglia PETRONAS, proprio come lo sono stato nel 2019 e nel 2020. È un sogno diventato realtà essere associato a un nome così grande e lavorerò intensamente per ottenere i migliori risultati possibili”

