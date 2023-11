Il Petronas MIE Racing Honda Team ha annunciato la propria coppia di piloti per il Mondiale Superbike 2024. Si tratta di Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, che già correvano per la squadra in Supersport e che verranno promossi nella categoria principale. Addio, quindi, ad Hafizh Syahrin ed Eric Granado.

Superbike, la gioia di Mackenzie e Norrodin

Mackenzie è entusiasta di fare il salto in SBK e ha già provato la CBR1000RR-R Fireblade durante il 2023, l’ultima volta nel recente test a Jerez: “Sono molto felice di passare al Mondiale Superbike, perché è stato un mio sogno per molto tempo. Ho molta esperienza nel campionato britannico Superbike, anche se con un altro costruttore, ed è stato bello provare la MIE Superbike già quest’anno a Misano e Jerez. Ho anche completato due test con HRC a Suzuka per capire meglio la CBR1000RR e poi la gara di Suzuka su un’altra Honda è stata molto importante. Quindi, è positivo aver già avuto un assaggio della Honda Superbike ed è fantastico che l’accordo per la prossima stagione sia stato raggiunto. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida e ringrazio sia PETRONAS che il team PETRONAS MIE Racing Honda“.

Non può che essere contento anche Norrodin, malese come il title sponsor Petronas e consapevole di avere una grande occasione: “Prima di tutto, voglio ringraziare Midori Moriwaki, PETRONAS e Honda. È una decisione importante quella di passare al Mondiale Superbike, ma è una grande opportunità per me e qualcosa che desideravo da tempo. Sappiamo che la prossima stagione il campionato sarà ancora più competitivo e quindi sarà una grande sfida, ma so anche che partecipando potrò imparare e crescere molto. Rappresentare PETRONAS e il mio Paese, la Malesia, è un vero onore e sono davvero grato per questa opportunità. Ora mi concentrerò sull’allenamento più intenso che mai per prepararmi a quello che so sarà un anno duro ma molto stimolante. Sono molto felice ed entusiasta per il futuro“.

Midori Moriwaki, proprietaria della squadra, è soddisfatta di lavorare con due piloti che già conosce e sui quali ripone fiducia: “Sono molto felice di poter annunciare che sia Adam Norrodin che Tarran Mackenzie rimarranno parte della famiglia del PETRONAS MIE Racing Honda Team e passeranno alla categoria WorldSBK, in linea con il nostro progetto di aiutare i giovani piloti a crescere sul palcoscenico delle corse internazionali. Due giovani piloti molto veloci e di talento, che si impegnano al massimo e sono pronti a lottare in ogni occasione. Lo hanno già dimostrato nel WorldSSP, con Tarran che ha segnato la prima vittoria della squadra e Adam che ha sempre lottato duramente per ottenere i migliori risultati possibili, con una migliore P5, in un campionato molto competitivo. Senza dubbio daranno una spinta al nostro progetto SBK“.

Foto: Petronas MIE Racing Honda Team