Per il terzo anno consecutivo il team FELO Gresini MotoE manterrà la stessa formazione. La prima ufficializzazione del prossimo Mondiale elettrico arriva dalla struttura faentina, che ha confermato sia il suo campione 2019 Matteo Ferrari che Alessio Finello. Una scelta nel segno della continuità: sei anni di storia ed un titolo MotoE per il pilota #11, che rilancerà l’attacco dopo il 3° posto 2023. Per il torinese, verso la terza stagione con Gresini, sarà l’occasione per mettere a frutto il lavoro dei due anni precedenti e quindi per cercare un importante salto di qualità.

Ferrari-Gresini, oltre il lustro

Come detto, saranno sei stagioni consecutive insieme per Matteo Ferrari e Gresini Racing. “Non mi sarei mai immaginato di raggiungere questo numero” ha dichiarato il primo campione MotoE. “Nel mondo delle corse non è semplice creare questo tipo di rapporto, solido, di fiducia, tanto da voler continuare anche dopo così tanti anni. Cercheremo di portare a casa il titolo: quest’anno ce lo siamo fatti scappare, abbiamo fatto di nuovo terzi e mi dispiace un po’. È stata comunque una bellissima stagione, quindi vediamo di ripartire da dove ci siamo fermati: veloci, vincenti.” Dopo la grande rivoluzione del 2023 con l’arrivo della Ducati V21L, non mancheranno novità anche in MotoE 2024. “Ci sarà qualche nuova pista, come Portimao, che secondo me con la Ducati elettrica sarà fenomenale. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano in Gresini, spero di ripagare la loro fiducia con i risultati e di poter continuare anche nel futuro, chissà, magari con qualche nuova avventura”.

MotoE, il calendario 2024 tra conferme e novità

Finello cerca il passo avanti in MotoE

La stagione 2023 per certi versi non è andata esattamente come avrebbe voluto, ma il capitolo non è chiuso. C’è un terzo anno elettrico per Alessio Finello, quindi già carico e determinato a concretizzare quegli obiettivi già prefissati. “Io credo molto nella squadra e loro credono in me, e questo mi dà tanta fiducia” ha sottolineato Finello. “Vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, è ora di raccogliere tutto il lavoro svolto in questi anni. Sarà un anno importante per noi, non vedo l’ora di iniziare!” Come per tutti, sarà la seconda stagione MotoE con Ducati. “Conosciamo la moto e ormai conosco bene anche i diversi circuiti, quindi abbiamo l’esperienza necessaria per fare il salto di qualità” ha rimarcato il #72. “La squadra merita di avere entrambi i piloti nelle posizioni di testa per il lavoro che fanno e il supporto che ci danno. Io farò il possibile per fare la mia parte e arrivare preparato. Ringrazio tutto lo staff Gresini per questa ulteriore opportunità, sono diventati ormai la mia seconda famiglia”.

Foto: Social-Matteo Ferrari