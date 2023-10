MotoE, calendario 2024 tra novità e conferme: ecco date e circuiti

La stagione 2023 della MotoE, chiusa col trionfo di Mattia Casadei, si prepara per il prossimo anno. In data odierna è arrivato infatti il calendario provvisorio del Mondiale elettrico e non mancano le novità. Su tutte la prima tappa inaugurale: nel 2024 infatti la MotoE approderà per la prima volta in Portogallo, con due test a Portimao che quindi faranno da premessa al primo round dell’anno. Confermate entrambe le tappe italiane, ovvero il Mugello e la chiusura stagionale a Misano.

La novità

Il riferimento è appunto all’Autodromo do Algarve, che la MotoE conoscerà per la prima volta. Sarà proprio questo il circuito che aprirà la seconda stagione con denominazione Mondiale della classe elettrica. I 18 piloti suddivisi nei 9 team (nomi tutti ancora da ufficializzare) inizieranno a conoscere la spettacolare pista portoghese con due test, spostandosi quindi rispetto alle piste di Jerez e Barcellona utilizzate finora per le prove invernali della MotoE. Ci sarà poi una pausa da marzo a maggio tra il primo ed il secondo evento dell’anno, di scena a Le Mans, Barcellona e Mugello invece saranno consecutivi, così come Assen ed il Sachsenring. Seguirà la pausa estiva, per poi riprendere l’attività al Red Bull Ring, a cui seguirà il gran finale sempre a Misano. Ecco elencati tutte le date ed i circuiti.

MotoE, il calendario 2024

1. Portogallo – 22-23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2. Francia – 10-11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3. Spagna/Catalunya – 24-25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4. Italia – 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5. Paesi Bassi – 28-29 giugno – TT Circuit Assen

6. Germania – 5-6 luglio – Sachsenring

7. Austria – 16-17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8. San Marino – 6-7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Foto: MotoE