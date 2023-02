Superbike, Petronas nuovo title sponsor del team MIE Honda: è ufficiale

Adesso è ufficiale: Petronas sarà il title sponsor del team MIE Racing Honda nel Mondiale Superbike. Dopo che era stato già annunciato l’accordo per il Mondiale Supersport, poco fa è stata resa nota anche l’intesa per il massimo campionato delle derivate di serie. Si tratta di una partnership pluriennale.

Il colosso petrolifero malese ha deciso di supportare la squadra di Midori Moriwaki, reduce da delle stagioni particolarmente difficili in SBK. Quest’anno dovrebbe esserci una maggiore collaborazione con il team ufficiale HRC, con un supporto tecnico migliore da parte della casa di Tokio. I test pre-campionato non sono andati bene, però nel box c’è fiducia di poter progredire nel corso della stagione.

Superbike e Supersport: quali obiettivi per il team Petronas MIE Honda?

Il nuovo arrivato Eric Granado e il confermato Hafizh Syahrin faranno del loro meglio per portare la loro CBR1000RR-R Fireblade più avanti possibile. Va dato tempo a loro e al Petronas MIE Racing Honda Team di trovare la quadra. Vedremo durante l’anno cosa saranno in grado di fare.

In Supersport, Honda ha deciso di fare ritorno da quest’anno puntando sulla collaborazione tra la squadra di Midori Moriwaki e quella spagnola MS di Felix Garrido. Le CBR600RR sono affidate a Tarran Mackenzie (ex BSB) e al malese Adam Norrodin. In SSP la formazione si chiamerà Petronas MIE MS Racing Honda Team. La prima stagione potrebbe essere di transizione.

In entrambi i campionati le livree sono del classico colore dello sponsor asiatico, cioè il verde acqua. Nel weekend in arrivo iniziano le gare a Phillip Island, vedremo quali saranno i primi risultati.

SBK 2023, le parole di Granado e Syahrin

Per Granado questa è la prima stagione nel Mondiale SBK, dopo aver corso nel round di Estoril 2020 proprio con MIE Honda. È molto entusiasta per l’avventura che lo attende: “Ringrazio Midori e Honda per l’opportunità. È una stagione importante per me e per il team, non vedo l’ora di cominciare. Conosco già la Honda, però le specifiche Superbike sono molto differenti e mi dovrò adattare, soprattutto all’elettronica. Sono pronto a imparare, sarà tutto nuovo e dovrò essere preparato. Spero di lavorare bene con Hafizh per raggiungere i nostri obiettivi“.

Syahrin è al secondo anno nel WorldSBK e certamente mira a fare molto meglio rispetto al 2022: “La prima stagione è stata dura, ma ho acquisito tanta esperienza e sarà interessante vedere dove siamo quest’anno. Il nostro pacchetto è migliorato e ci sono novità nello staff tecnico. Mi sento più preparato per il 2023. Sono fiducioso, l’obiettivo minimo è andare a punti in ogni gara“.

Foto: Petronas MIE Racing Honda Team