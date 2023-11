Marco Melandri ne era convinto già da tempo “Nelle prossime gare, così come per magia, vedo Martin un po’ in difficoltà” aveva detto tempo fa (leggi qui). Ed in effetti è successo quello che è aveva previsto. L’ex pilota romagnolo, oggi imprenditore con l’hobby per il ciclismo e la musica, osserva dall’esterno la MotoGP e la Superbike dice sempre quello che pensa, senza alcuna remora. Non è legato a case motociclistiche: si è costruito una carriera lontano dal motorsport che è stato la sua vita per oltre vent’anni. Marco Melandri, lo ricordiamo, ha partecipato a 215 Gran Premi nel Motomondiale e ad oltre 200 nel Mondiale Superbike.

Il commento di Marco Melandri a Corsedimoto

“Credo che quello che si è visto in tv sia abbastanza e non ci sia tanto da dire. Pecco Bagnaia è stato molto bravo. Come sempre ha ottimizzato il risultato ed ha portato a casa punti importantissimi. Non ha sbagliato praticamente mai se non quella frenata al penultimo giro in cui ha rischiato di buttare una stagione intera. Però dopo che fai tutta la gara davanti trovarsi a quasi 360 km/h in scia senza carico aereodinamico ci sta che la moto si fermi peggio di come di aspetti e commetti in errore. Per questo l’aerodinamica non è così sicura oltre a togliere un po’ di spettacolo alle gare.

Io è da un po’ che mi aspettavo una gara veramente difficile per Martin e purtroppo è arrivata. Credo che i suoi sogni mondiali siano pressoché andati. A questo punto solo Bagnaia lo può perdere più che Martin vincere. Ahimè vengo sempre visto male se dico quello che penso ma purtroppo i fatti mi danno sempre o quasi sempre ragione. Quando dico che secondo me deve vincere il team ufficiale non è una critica ma ci sta. Però, a mio avviso, non ha senso fingere tutte le volte che non sia così. Forse per un’azienda è anche giusto che sia così”

