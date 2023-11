Bradley Ray, seconda chance in Superbike: resta con Motoxracing nel 2024

L’avventura di Bradley Ray nel Mondiale Superbike proseguirà anche nel 2024. Oggi è stato ufficializzato che correrà ancora con il team Yamaha Motoxracing, quindi avrà un’altra occasione per dimostrare il suo talento. La stagione di debutto nella categoria è stato un po’ al di sotto delle aspettative (c’è stato anche un problema alla spalla destra, poi operata, a condizionarlo), però il campione del BSB 2022 affronterà la seconda con maggiore esperienza alle spalle..

La novità è che la squadra di Sandro Carusi nel 2024 prenderà parte a tutti i round del calendario SBK, non solo a quelli in Europa come avvenuto nell’ultimo campionato. Pertanto sarà presente già a Phillip Island nel weekend 23-25 febbraio che aprirà il Mondiale e che sarà l’unico appuntamento extra-europeo dell’anno.

Superbike 2024, Bradley Ray rimane con Yamaha Motoxracing

Ray è contento di continuare a gareggiare nel WorldSBK e spera di migliorar sensibilmente le sue performance e i suoi risultati: “Sono davvero felice di restare con la Yamaha e con il Motoxracing WorldSBK Team nella stagione 2024. So che è importante stare insieme un secondo anno per completare la nostra maturazione e per mostrare tutto il nostro potenziale. Insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati nel 2023 e sono quindi entusiasta di ripartire da questo. Sono super felice di poter disputare l’intero campionato, e penso che questo sarà molto vantaggioso per me nel 2024. Voglio dire un enorme grazie a tutta la Yamaha, a Sandro ed al Motoxracing WorldSBK Team per avermi concesso un secondo anno ed un’altra opportunità di restare nel WSBK. Ci vediamo in Australia“.

Carusi avrà per la seconda stagione lo stesso pilota e sua volta spera in risultati migliori: “Sono contento di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno con Bradley nel WorldSBK. Lo scorso anno il suo intervento chirurgico ha rallentato la nostra crescita, ma nella prima parte della stagione avevamo dimostrato che insieme potevamo essere competitivi. Sono fiducioso sia nella sua piena ripresa che nella possibilità di toglierci delle soddisfazioni nel campionato 2024“.