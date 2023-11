Tra i costruttori rappresentati nel British Superbike, Kawasaki senza alcun dubbio è impegnata in prima linea. Kawasaki Motors UK dal 2020 ha individuato in FS-3 Racing, struttura di Nigel Snook, la propria squadra di riferimento che nel 2024 rilancerà la sfida, rinnovando anche un po’ la propria filosofia. In qualità di “Official Kawasaki British Superbike Team” correrà sotto le insegne Completely Motorbikes Kawasaki, svelando la livrea delle due Ninja ZX-10RR affidate a Jason O’Halloran e Max Cook con largo anticipo in occasione dell’inaugurale giornata del Motorcycle Live Show di Londra.

KAWASAKI ALL’ASSALTO DEL BRITISH SUPERBIKE

La livrea, di fatto, riprende la colorazione celebrativa del 40° anniversario della Ninja dove campeggia il nuovo title sponsor Completely Motorbikes, subentrato a Cheshire Mouldings che l’anno venturo ha rafforzato la propria presenza al seguito di KRT nel Mondiale Superbike. Con la colorazione verde, bianco e blu, FS-3 Racing punterà senza mezzi termini al titolo, facendo affidamento sul neo-acquisto vice-Campione 2020 Jason O’Halloran (26 vittorie all’attivo nel BSB) e sul riconfermato, giovanissimo, Max Cook.

PRIMA USCITA POSITIVA

Jason O’Halloran ha già avuto modo di effettuare un preliminare shakedown con la Kawasaki Ninja ZX-10RR a Donington Park, mostrandosi estremamente soddisfatto delle caratteristiche della moto. Dopo anni di Honda e Yamaha, O’Show andrà a caccia di un titolo finora sfuggitogli, subentrando in squadra ad un Lee Jackson prossimo ad esser annunciato come nuovo portacolori Hawk Racing Honda.

BRITISH SUPERBIKE IMPORTANTE PER IL MARKETING

Nel corso della presentazione al Motorcycle Live Show di Londra è stato inoltre confermato da Ross Burridge, Responsabile del Reparto Racing e Marketing di Kawasaki UK, quanto sia importante per l’azienda il British Superbike. Lo testimonia il fatto che questa livrea retrò, introdotta ormai tre stagioni or sono, resta la più gettonata tra i clienti possessori di una ZX-10R nel Regno Unito.