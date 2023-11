Ormai Marc Marquez conta i giorni che lo separano dal suo debutto sulla Ducati Desmosedici GP, cosa che avverrà nel test a Valencia dopo la fine del campionato. Cerca di aiutare Honda a migliorare la moto in questo finale di stagione, però non ha particolari obiettivi e non vede l’ora di iniziare l’avventura con il team Gresini.

MotoGP Qatar, gara sottotono per Marquez

In Qatar è arrivato undicesimo sia nella sprint race sia nella gara lunga. Risultati non certamente positivi e in linea con quello che è il livello attuale della RC213V: “Non abbiamo avuto ritmo – ha detto a Motosan.es – e non sono riuscito a guidare al meglio. Nella sprint mi sentivo forte, in gara non mi sono sentito bene e quindi sono rimasto tranquillo. La posizione non sarebbe cambiata di molto. Adesso mi preparo bene per l’ultimo weekend“.

Anche se è impaziente di testare la Ducati, comunque per Marquez sarà emozionante guidare l’ultima volta la Honda a Valencia: “L’affronterò cercando controllare bene tutto. Voglio finire positivamente e proverò a fare il 100% su una pista che mi piace“.

Il pensiero su Jorge Martin

Domenica Marc è arrivato appena dietro a Jorge Martin, in grande difficoltà dopo aver vinto di forza la sprint race di sabato: “Ho fatto praticamente tutta la corsa dietro di lui – racconta – e all’inizio spingeva forte, riuscivamo anche a recuperare sul gruppo davanti. Poi ha iniziato a perdere tanto, soprattutto in accelerazione in uscita di curva. Non so cosa gli sia successo, solitamente se perdi lì è per mancanza di trazione. Ho fatto tanti giri dietro di lui e non ho voluto entrare in una battaglia finale, perché a me non cambiava la vita e invece a lui questi punti possono cambiargliela“.

L’otto volte campione del mondo ha deciso di non superare il connazionale nel finale per non togliergli un punto nella corsa al titolo con Pecco Bagnaia. In precedenza durante la corsa lo aveva sorpassato, salvo poi perdere la posizione. A proposito delle gomme Michelin, finite nel mirino di Martin per quanto successo in gara, Marquez si è così espresso: “Non dirò che è colpa delle gomme o di altro. Non so neppure che pressione utilizzasse. È vero che in un’altra gara toccherà a un altro, però per me le gomme vanno troppo bene. Quindi, quando sono un po’ peggiori, si nota molto. Se fossero tutte un po’ peggiori, non si noterebbe“. La speranza è che a Valencia non ci siano nuovi problemi.

Foto: Repsol Honda