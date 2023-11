Manuel Gonzalez che colpo, primo podio Moto2 dell’ex WorldSSP

In pochi si stanno rendendo conto di quello che sta facendo Manuel Gonzalez nel Mondiale Moto2. Il primo podio arrivato giusto ieri nel GP a Lusail è solo la conferma di una crescita esponenziale e di un ruolino di marcia già straordinario. Soprattutto se ricordiamo da dove arriva: non è un ex Moto3, né proviene dal CEV, ma è campione del mondo Supersport 300 2019 e ha fatto il salto nel 2022 dal Mondiale Supersport.

Un passaggio da due mondi diversi, ma Gonzalez sta mettendo sempre più in mostra il suo talento. Ci era già andato spesso vicino quest’anno, in Qatar è finalmente riuscito a concretizzare. Un grande regalo sia a se stesso che a Yamaha VR46 Master Camp, mai così in alto nella sua giovane avventura mondiale, un team però che Gonzalez lascerà per accasarsi in Gresini. Questo è il futuro, il presente gli sorride e manca ancora un GP: possiamo scommetterci, non vorrà certo fare il comprimario.

La scommessa vincente

“Dopo la bandiera a scacchi ho pianto e gridato per tutto il giro. Quasi non volevo andare sul podio, mi sono goduto tantissimo quell’ultimo giro!” Queste le prime parole di un estasiato Manuel Gonzalez alla fine di un testa a testa spettacolare con Aron Canet che ha impreziosito la conquista del primo grande risultato di peso in questa sua avventura nel Motomondiale. Come detto, è il primo podio Moto2 per lui ma anche per Yamaha VR46 Master Camp, squadra approdata nel classe intermedia del Motomondiale solamente nel 2022. Portando un Gonzalez che aveva già messo a referto due wild card con MV Agusta Forward, un primo assaggio di categoria prima del salto. Appena due stagioni nel Mondiale Moto2, ma il 21enne di Madrid sta compiendo dei passi avanti importanti e quest’anno in più di un’occasione è andato vicino al quel primo grande risultato. Al Lusail International Circuit il sospiro di sollievo dopo tanti tentativi andati a vuoto.

Ruggito Gonzalez

“Da tante gare ormai avevamo il passo per lottare per il podio” ha dichiarato lo spagnolo a motogp.com. “Ma non arrivava mai per un motivo o per l’altro.” Fino al GP Qatar, alla fine di un testa a testa serrato contro Canet. “Non mi aspettavo che fosse così vicino nell’ultimo giro” ha raccontato Gonzalez. “Il team poi continuava a mandarmi tantissimi messaggi con i tempi ed ero un po’ nervoso… Ho poi guardato anche gli schermi per capire meglio dov’era, ma ho commesso un errore alla prima curva dell’ultimo giro e ho perso tempo.” Il podio c’era, ma a quel punto Gonzalez voleva anche vincere il duello per il secondo posto. “Sono stato davvero veloce nell’uscita dell’ultima curva e sono riuscito a superarlo prima della linea del traguardo.” Ci credeva, pensava che questa fosse l’occasione giusta e l’ha colta. Ora che si è sbloccato, può diventare un’altra interessante “mina vagante” da tenere d’occhio.

Foto: Yamaha Racing